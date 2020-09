Rusko vyzvalo Německo ke společnému řešení všech otázek o Navalném

Rusko bude trvat na tom, aby Německo vynaložilo úsilí v dialogu s ruskou stranou, aby bylo možné vysvětlit a vyřešit všechny otázky okolo situace s Alexejem Navalným. To řekl pro Sputnik Alexandr Šulgin, stálý zástupce Ruska v Organizaci pro zákaz chemických zbraní.

Šulgin dříve uvedl, že materiály ohledně Navalného nebyly organizaci předány a zmínil, že očividně je to otázka času.

„Budeme trvat na tom, aby Německo jako odpovědný účastník chemické konvence plnilo své povinnosti a vynaložilo úsilí, aby v dialogu s námi bylo vysvětleno a vyřešeno vše, co se týče jejich tvrzení, že Alexej Navalnyj údajně byl otráven substancí, která se vztahuje k toxickým jedům, které jsou na Západě označovány za Novičok,“ řekl Šulgin agentuře.

Situace s Navalným

Navalného 20. srpna hospitalizovali v Omsku poté, co se mu udělalo zle během letu. Podle výsledků analýz omští lékaři označili za hlavní diagnózu narušení tělesné výměny, která vedla k prudkým změnám v úrovni cukru v krvi. Co se stalo příčinou, to zatím není jasné. Žádné jedy v krvi Navalného ale objeveny nebyly.

Opoziční aktivista byl později převezen do nemocnice v Německu. Vláda Německa s odkazem na vojenské lékaře prohlásila, že Navalného údajně otrávili substancí ze skupiny bojových otravných plynů Novičok. V Kremlu na to zareagovali slovy, že Berlín neinformoval Moskvu o svých závěrech. Ruské ministerstvo zahraničí zdůraznilo, že Rusko očekává odpověď od Německa na oficiální požadavky týkající se vzniklé situace.

Již v den hospitalizace zahájily prověrky jak prokuratura, tak i policie. Ruské velvyslanectví v Berlíně prohlásilo, že čekají od německé strany maximálně operativně odpovědi na otázky ruské generální prokuratury ze dne 27. srpna. Rusko má zájem na vysvětlení situace, k tomu jsou nutné informace německé strany, které zatím nebyly poskytnuty, prohlásil tiskový mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov.

Vyšetřování případu Navalného fakticky probíhá. Pokud bude potvrzena verze s otravnými látkami, bude vyšetřování zahájeno i de-jure, dodal Peskov v odpovědi na otázky novinářů.

Německé klinika Charité, kam převezli Navalného, v pondělí informovala, že pacienta vyvedli z komatu.