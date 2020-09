Vědci uvedli prvotní příznaky jednoho z nejběžnějších druhů rakoviny

Chirurg a koloproktolog Alexandr Malyšev se na svém Instagramu podělil o příznaky, které mohou svědčit o rakovině tlustého střeva, která patří k jedněm z nejběžnějších typů rakoviny. Vše se přitom snažil popsat co nejpodrobněji.

Dotyčný se ve svém příspěvku zaměřila na různá stádia tohoto onkologického onemocnění, která doprovází i odlišné příznaky.

„První stádium (rakoviny, pozn. red.) je často doprovázeno jen minimálními příznaky. Jedná se především o nadměrnou plynatost a v zásadě o špatný pocit v břiše,“ vysvětlil hned v úvodu lékař.

Dodal také, že onemocnění v rané fázi dokáže odhalit vyšetření zvané kolonoskopie, což je metoda vyšetření tlustého či tenkého střeva endoskopem. V případě, že lékař objeví polypy na sliznici, okamžitě je odstraní.

Druhé, pokročilejší, stádium této nemoci je pak charakterizováno obecně břišním diskomfortem, krví ve stolici, úbytkem hmotnosti a střídáním průjmů a zácpy. V tomto případě léčba zahrnuje již chemoterapii a chirurgický zákrok.

Ve třetí fázi rakoviny již nádor ovlivňuje celou střevní stěnu a v té čtvrté metastáze ovlivňují i sousední orgány. Příznaky jsou podobné příznakům z druhé fáze, zejména pokud jde o krvácení. Po operaci pacient podstoupí chemoterapie a nemoc je možné léčit také pomocí radioterapie. Ta v současné chvíli patří k jedněm z nejúčinnějších metod léčby onkologických onemocnění.

V závěru ještě Malyšev podotkl, že střevní nádory rostou pomalu, tudíž není nutné každý rok chodit na vyšetření. Každý člověk by však měl podstoupit kolonoskopii každých pět let, zejména pokud je starší 45 let.

Co svědčí o rakovině konečníku?

Nedávno jsme publikovali také článek o tom, jaké příznaky rakoviny konečníku vyžadují okamžitou lékařskou pomoc.

Onkoložka a proktoložka Jelena Smirnovová vyzvala, aby lidé věnovali pozornost takovým specifickým příznakům, jako jsou opakované bolesti břicha, nadýmání, změna stolice a přítomnost krve či hlenu po návštěvě toalety. Upozorňuje také na možnou kombinaci těchto příznaků se zvýšenou únavou a úbytkem hmotnosti.

Zdůraznila, že riziko rakoviny konečníku se zvyšuje s věkem a doporučila navštívit proktologa po dovršení 45 let, a to bez ohledu na to, zda má člověk nějaké příznaky či nikoliv.