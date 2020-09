Tykev byla prohlášena za hlavní dietní produkt podzimu. Co můžeme připravit z tykve?

„Nyní všichni hledáme jídlo, které by mělo být chutné, syté a zároveň nízkokalorické. Takových produktů není tak moc. Všechno chutné má obvykle také vysoký obsah kalorií, cukru, tuku a tykev je příjemnou výjimkou. Má málo kalorií, ale díky vláknité struktuře je poměrně dost sytá. Tykev je určitě vynikající produkt. Jinými slovy, pokud do jídelníčku zařadíme tykev, obsah kalorií ve stravě obvykle klesá. To bývá důležité pro hubnutí. Pro moderního člověka je tykev dobrým jídlem,“ je přesvědčen Michail Ginzburg.

Podle jeho názoru bychom však neměli vytvářet jednostrannou dietu založenou na tykvi, protože v takovém případě se všechny výhody tohoto produktu změní v nevýhody.

„Nejsem zastáncem takové stravy. Je velmi špatně snášena, protože tykev, stejně jako ostatní rostlinné potraviny, obsahuje různé druhy organických kyselin, které dráždí žaludek a zvyšují chuť k jídlu. Kromě toho vzniká také nedostatek výživy, protože v tykvi samozřejmě nejsou živočišné bílkoviny. A hlavně: jakmile přestanete s touto dietou, váha půjde nahoru,“ vysvětlil Michail Ginzburg.

Snadné recepty z tykve

Krémová dýňová polévka

Cibuli s mrkví osmažíme na rostlinném oleji. Mrkve musí být více. Poté přidáme tykev a brambory. To vše smažíme 15-20 minut, dokud se neobjeví zlatohnědá kůrčička. Poté přidáme kořenový celer - to je „třešinka“ jídla.

Vše ještě trochu osmažíme a zalijeme vodou. Množství vody závisí na požadované hustotě polévky, kterou chceme získat. To vše se vaří asi půl hodiny a pak rozšleháme mixérem. Výsledkem je krémová struktura, kterou lze smíchat s 22% smetanou nebo kokosovým mlékem, pokud dáváte přednost orientální chuti.

Do polévky můžeme přidat nakrájená kuřecí prsíčka nebo smažené krevetky. Abychom zvýraznili tykvovou chuť, můžeme přidat tykvový olej.

© Depositphotos / Sara Winter Dýňová polévka

Dýňové palačinky

Oloupanou tykev bez slupky nastrouháme na struhadle. Poté je velmi důležité udělat z nastrouhané tykve v rukou kouli a vytlačit přebytečnou tekutinu. Pokud to neuděláme, tak se během smažení a otáčení mohou palačinky rozpadnout. Přidáme mouku, žloutek, špetku soli a smažíme z obou stran na rostlinném oleji.

Dezert z tykve

Vyrábíme karamelizovanou tykev. Rozpustíme cukr, přidáme trochu smetany, aby se karamel nepřipálil, a poté v tomto karamelu 5-10 minut podusíme tykev. Potom ji pečeme v troubě dalších 15 minut, když jsme ji předběžně polili karamelem, v němž se tykev karamelizuje. Podáváme s oříšky kešu, lískovými nebo vlašskými ořechy. Ořechy můžeme nakrájet, aby nebyly příliš velké.