Ruská armáda varovala před provokacemi s chemickými zbraněmi v Sýrii

Informaci o provokaci ze strany teroristů oznámil zástupce vedoucího centra, kontraadmirál Alexandr Grinkevič, a to během pátečního briefingu. Členové Tahrír al-Šám během ní mají použít jedovaté chemické látky.

Kontraadmirál dále dodal, že podle získaných informací teroristé plánují provést zinscenované natáčení v oblasti Džebel-Zavíja za účasti zahraničních novinářů. Tyto záběry mají být pak šířeny napříč internetem a v médiích blízkovýchodních a západních států. Vládní síly Syrské arabské republiky mají být obviněny z nasazení chemických zbraní proti civilnímu obyvatelstvu.