Šéf kyjevské delegace v trilaterální kontaktní skupině pro Donbas, Leonid Kravčuk, uvedl, že v současné chvíli je nemožné plnit minské dohody, a to kvůli nemožnosti uspořádat volby na Donbasu za současných podmínek. Rovněž poznamenal, že východiskem ze situace by mohl být tzv. normandský formát.

V pátek se v Berlíně konalo pravidelné setkání politických poradců šéfů normandského formátu.

Již dříve tisková služba kanceláře ukrajinského prezidenta informovala o tom, že schůzka poradců lídrů normandského formátu, která se měla konat 28. srpna v Paříži, byla odložena kvůli pracovní cestě poradce francouzského prezidenta Emmanuela Bonna. Později šéf kanceláře ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, Andrij Jermak, uvedl, že do 10. září proběhne setkání politických poradců šéfů členských států normandského formátu (Německo, Rusko, Ukrajina, Francie), a to za účelem vyřešit situaci na Donbasu. Zelenskyj později oznámil, že setkání politických poradců proběhne 11. září. V pátek dorazila do Berlína ukrajinská delegace, aby se zúčastnila jednání na úrovni politických poradců lídrů tzv. normandské čtyřky.

„Minské dohody ze dne 20. února 2015 uvádějí – nejdříve volby a pak všechno ostatní: jak hranice, tak bezpečnost, pokud OBSE následující den volby uznají za demokratické… V současné chvíli se nacházíme v poměrně obtížné situaci: existují minské dohody, ale nemohou být ze zřejmých důvodů splněny. Nemohou být splněny proto, že už při jejich podpisu bylo jasné, že nebudou splněny. Nicméně, podle mezinárodních podmínek a dohod však takovou dohodu nemůže zrušit jen jedna strana,“ řekl Kravčuk v jednom z rozhovorů.

„Domnívám se, že za takových podmínek a na takových schůzkách je třeba tento problém řešit. Pouze na této úrovni, jinou možnost nevidím,“ prohlásil.

Podle jeho slov je tak nutné „hledat východisko pomocí normandského formátu“. Kravčuk dále vyjádřil naději, že po setkání poradců šéfů zemí normandské čtyřky, které se koná v pátek v Berlíně, se bude konat nový summit vedoucích Ukrajiny, Francie, Ruska a Německa.

Poslední setkání politických poradců v tzv. normandském formátu se konalo 3. července v Berlíně. Dmitrij Kozak, který se ho zúčastnil za ruskou stranu, tehdy uvedl, že ukrajinská delegace neobjasnila, kdy budou připraveny návrhy změn ústavy o decentralizaci. Moskva požaduje, aby to bylo učiněno co nejdříve. Kozak rovněž uvedl, že je stále „velmi, velmi brzy“ na to hovořit o summitu normandské čtyřky, protože je nejprve nutné plně, „především ze strany Ukrajiny“, realizovat rozhodnutí přijatá na summitu 9. prosince 2019.

Kozak: Situace o urovnání ukrajinského konfliktu se zhoršila

Rozhodnutí Parlamentu Ukrajiny o místních volbách na Donbasu zhoršilo situaci ohledně urovnání ukrajinského konfliktu. Ruským novinářům to řekl Dmitrij Kozak, zástupce vedoucího prezidentské administrativy.

„Víte, že kamenem úrazu je pevná pozice ohledně počtu hlasů v ukrajinském parlamentu a pevná pozice ohledně odstoupení od minských dohod. Dohodli jsme se, že v nejbližší době Parlament Ukrajiny posoudí usnesení, které upravuje rozhodnutí přijaté 15. července,“ uvedl.

Podle jeho slov je nyní klíčovou otázkou to, zda budou strany i nadále v normandském formátu a ve formátu kontaktní skupiny pracovat na „rozhodnutí na základě minských dohod nebo na základně odstoupení od minských dohod“.

Rovněž poznamenal, že ze strany ukrajinských úředníků zaznívají oficiální prohlášení o tom, že „je nutné přezkoumat minské dohody a že nevyhovují Ukrajině“.

„Je tedy nutné předložit konkrétní návrh, co v konečném důsledku požadujete... Prosíme o to, aby se ve všech formátech, v nichž se vedou jednání, dodržovaly společné zásady a postoje a aby se nemluvilo různými jazyky. Dne 15. července tuto situaci zhoršilo oficiální rozhodnutí Parlamentu Ukrajiny, kdy podmínky pro konání příštích místních voleb, což je jeden z klíčových elementů urovnání konfliktu, by neměly probíhat za podmínek stanovených v minských dohodách, ale za jiných. To sice zcela neodporuje minským dohodám, ale není zcela jasné, o jaké (podmínky, pozn. red.) jde,“ dodal Kozak.

Zmiňme, že dříve ukrajinský parlament tamní volby naplánoval na 25. října. Nebudou se však konat na území Doněcké a Luhanské oblasti, kterou nemá Kyjev pod kontrolou.