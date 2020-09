Na začátku tohoto týdne v německé vládě oznámili možné zavedení sankcí proti plynovodu Nord Stream 2 kvůli incidentu s Navalným. Tato prohlášení zkritizoval předseda výboru Spolkového sněmu pro ekonomiku a energetiku Klaus Ernst. Připomenul, že na tomto projektu mají zájem četné evropské společnosti.

Gerdt řekl, že v průběhu diskuse o situaci kolem Navalného ve Spolkovém sněmu Křesťanskodemokratická unie (CDU) vyjádřila ochotu k zastavení ruského projektu. Na poradě zazněly také rozporuplné výroky, dodal zdroj televizní stanice.

„Je prý třeba Rusko potrestat a dát mu najevo, že si to nenecháme líbit. (CDU) velmi poslušně hájí verzi svých pánů, Spojených států,“ soudí Gerdt.

Německý politik vyslovil názor, že CDU ponouká k přijetí rozhodnutí, které poškodí zájmy Německa.

„Tyto debaty ve Spolkovém sněmu ukazují, jak máme daleko ke svrchovanosti,“ poznamenává Gerdt.

Podotkl rovněž, že jiné strany, například Sociálnědemokratická strana Německa, zastávaly jiné pozice.

„Levice prohlásila, že je třeba počkat na výsledky vyšetřování, a teprve potom přijímat nějaká rozhodnutí,“ řekl politik.

Plynovod Nord Stream 2 předpokládá výstavbu plynovodu o kapacitě 55 miliard kubíků plynu ročně od pobřeží Ruska přes Baltské moře do Německa. Proti projektu vystupují aktivně USA, které prosazují v EU svůj zkapalněný zemní plyn, a také Ukrajina a některé jiné evropské země.

Ze strany německých politiků zaznívají periodicky výzvy k pozastavení nebo úplnému zastavení projektu plynovodu Nord Stream 2. Ruské úřady nejednou zdůraznily, že jde o komerční projekt, který se realizuje v zájmu energetické bezpečnosti celého evropského kontinentu.

Alexeji Navalnému se udělalo špatně 20. srpna za letu z Tomsku do Moskvy. Letadlo nouzově přistálo v Omsku a Navalnyj byl odvezen do nemocnice. Lékaři diagnostikovali poruchu látkové přeměny, která vyvolala prudkou změnu úrovně cukru v krvi. Dosud není známo, co bylo příčinou, žádné jedy v krvi a moči pacienta však nalezeny nebyly.

Později byl Navalnyj přepraven do berlínské kliniky, přes čtrnáct dní byl v kómatu, před několika dny ale nabyl vědomí. Němečtí lékaři tvrdí, že byl otráven jedem ze skupiny Novičok. Moskva zaslala dotaz s prosbou poskytnout podrobnější informace o výsledcích testů v berlínské laboratoři, žádnou odpověď zatím ale nedostala.