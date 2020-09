Potvrzeno: Rychle a zběsile 9 se chystá do vesmíru

Herečka a představitelka jedné z hlavních rolí Michelle Rodriguezová v rozhovoru pro The Jess Cagle Show potvrzuje, že devátý díl série Rychle a zběsile půjde do vesmíru. Informuje o tom ScreenRant.

Rychle a zběsile 9 (oficiálně s názvem F9), které může být závěrem série o nelegálních pouličních závodech, vyrazí do vesmíru. Filmařská rodina se pomalu, ale jistě v osmi filmech vyvinula do týmu super vojáků, kteří zachraňují svět. V myslích mnoha fanoušků zůstala neporušená pouze jedna možná hranice: konečná hranice.

Představitelé F9 již sdělili některé velké novinky před jeho opožděném vydání v roku 2021, včetně návratu milovaného režiséra Justina Lina, návrat dříve mrtvého Hana a zjevně velký rodinný chlápek Dominico Torreta má bratra (bude ho hrát John Cena). A kdyby vám to nestačilo, Ludacris nedávno publikoval zvěsti, že devátý díl opravdu půjde do vesmíru.

V rozhovoru pro program SiriusXM Jess Cagle Show to hvězda série Michelle Rodriguezová (která hraje také dříve mrtvou Lettie) také potvrdila. Přečtěte si její plnou odpověď níže:

„Ach, to ne. Jak jste to zjistili? Vidíš, co se stane? Lidi začnou mluvit v zákulisí. Když film nevyjde a nezapomenou na to, věci se dostanou ven. Nikdo to neměl vědět, že... No, ne, nejsem, nejsem, nemám to štěstí, nedostala jsem se do vesmíru, ale dostali jsme spisovatelku a ukázali jsme hodně lásky, myslím, že v tomhle. Díky... Justinu Linovi. Byli jsme schopni najít trochu více pozornosti a lásky pro dívky ve filmu. A tak opravdu doufám, že se to projeví v konečného produktu."

V jeho začátcích bylo Rychle a zběsile v podstatě Point Break, ale s auty. Až v F5 a představení Dwayna Johnsona jako Luka Hobbse potvrdilo, že si série opravdu našla své nové definování jako akční série generace ... s auty. Ačkoli Vin Diesel stále projevuje téma rodiny a pije pivo Corona, náměty filmů z franšízy jsou stále divočejší. Zdá se, že tvůrčí tým se rozhodl, že je nejvyšší čas, aby dali zloděje aut do raketové lodi.

Vypadá to, že zemskou atmosféru neopustí celý tým, alespoň prozatím. Říkají, že Dom bude ten šťastný, možná jeho nový bratr Jakob, a pravděpodobně Han, který může být nyní kyberneticky vylepšeným zabijákem. Fanoušci očekávali skok do vesmíru. To může naznačovat další zvěsti.