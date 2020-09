Lavrov slíbil odpověď na možné sankce kvůli incidentu s Navalným

Rusko bude reagovat na západní sankce týkající se situace s Alexejem Navalným, pokud se partneři uchýlí k takovým opatřením. Ve vysílání televizního kanálu Rossija 1 to oznámil ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov.

„Nikdo nezrušil zásadu vzájemnosti v mezinárodních záležitostech,“ připomněl politik.

Šéf ruské diplomacie zdůraznil, že v Moskvě zhodnotí kroky západních států a poté budou reagovat. Podle něj taková rozhodnutí nemohou zůstat bez odpovědi.

Hospitalizace Navalného

Stav Alexeje Navalného se zhoršil 20. srpna na palubě letadla, které letělo z Tomsku do Moskvy. Letoun nouzově přistál v Omsku, poté byl aktivista převezen do nemocnice a umístěn na jednotce intenzivní péče. Omští lékaři mu diagnostikovali metabolické poruchy, které způsobily prudkou změnu hladiny cukru v krvi. Nebylo možné zjistit, co způsobilo tento stav. Lékaři zdůrazňují, že zvažovali verzi otravy, ale v analýzách pacienta nebylo nalezeno žádné potvrzení této hypotézy.

Poté byl Navalnyj převezen do Německa. Německá vláda s odvoláním na vojenské odborníky uvedla, že byl údajně otráven látkou ze skupiny toxických bojových látek Novičok. V této souvislosti Kreml uvedl, že Berlín neinformoval Moskvu o svých závěrech, a ministerstvo zahraničí uvedlo, že Rusko očekává reakci SRN na oficiální žádost ohledně této situace.

Při tom vládní orgány SRN zároveň nepopíraly, že německá zpravodajská služba BND měla od 90. let přístup k bojové toxické látce Novičok. Jeden z vývojářů této látky, Leonid Rink, uvedl, že údaje o údajné otravě Navalného druhem Novičoku je nesmysl, protože neexistovaly žádné příznaky otravy touto látkou.

Prezidentův tiskový mluvčí Dmitrij Peskov uvedl, že Moskva má zájem a chce situaci vyjasnit, k čemuž jsou potřebné informace z Berlína, které zatím nejsou k dispozici.

Dodal, že vyšetřovací akce týkající se situace s Navalným de facto probíhají, a pokud se potvrdí přítomnost jedovaté látky, bude vyšetřování zahájeno de iure.

V pondělí berlínská klinika Charité oznámila, že se Navalného stav zlepšil. Opoziční aktivista byl postupně probouzen z umělého spánku.

Německo požádalo OPCW o šetření incidentu s Navalným. Ruský zástupce organizace Alexandr Šulgin vyjádřil naději, že nyní Německo poskytne údaje, na jejichž základě byly vyvozeny závěry o otravě ruského aktivisty. Zároveň zdůraznil, že neochota Berlína sdílet tyto informace pod rouškou státního tajemství je v rozporu s ustanoveními Úmluvy o chemických zbraních.