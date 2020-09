Dánsko vystoupilo s podporou nové diskuze o Severním proudu 2

„Já jsem byla po celou dobu proti Severnímu proudu 2. Myslím si, že se nesmíme stát závislými na ruském plynu. Bylo by dobré, pokud bychom mohli začít nová jednání o této otázce,“ uvedla.

Dánská energetická agentura v červenci roku 2019 vydala povolení pro stavbu plynovodu. Ke dnešnímu dni byla dokončena větší část projektu.

Severní proud 2 počítá se stavbou plynovodu o výkonu 55 miliard kubických metrů plynu ročně, který bude směřovat za hranice Ruska přes Baltské moře do Německa. Proti projektu aktivně vystupují USA, které se snaží do Evropské unie prodávat svůj vlastní stlačený přírodní plyn. Proti je také Ukrajina a některé další evropské země.

V poslední době, na pozadí situace s aktivistou Alexejem Navalným, mnohé západní země a jejich politici vystupovali za pozastavení stavby plynovodu a vyzývali k sankcím proti Rusku. Taková slova byla slyšet i z Německa, ovšem kancléřka Angela Merkelová uvedla, že otázky okolo Severního proudu 2 a situace s Alexejem Navalným se musejí projednávat odděleně.

V Moskvě opakovaně zdůrazňovali, že Severní proud 2 je výhradně komerční projekt a realizuje se v zájmu energetické bezpečnosti celého evropského kontinentu.

Hospitalizace Navalného

Stav Alexeje Navalného se zhoršil 20. srpna na palubě letadla, které letělo z Tomsku do Moskvy. Letoun nouzově přistál v Omsku. Aktivista byl převezen do nemocnice a umístěn na jednotce intenzivní péče. Omští lékaři mu diagnostikovali metabolické poruchy, které způsobily prudkou změnu hladiny cukru v krvi. Nebylo možné zjistit, co způsobilo tento stav. Lékaři zdůrazňují, že zvažovali verzi otravy, ale v analýzách pacienta nebylo nalezeno žádné potvrzení této hypotézy.

Poté byl Navalnyj převezen do Německa. Německá vláda s odvoláním na vojenské odborníky uvedla, že byl údajně otráven látkou ze skupiny toxických bojových látek Novičok. V této souvislosti Kreml uvedl, že Berlín neinformoval Moskvu o svých závěrech, a ministerstvo zahraničí uvedlo, že Rusko očekává reakci SRN na oficiální žádost ohledně této situace.

Prezidentův tiskový mluvčí Dmitrij Peskov uvedl, že Moskva má zájem a chce situaci vyjasnit, k čemuž jsou potřebné informace z Berlína, které zatím nejsou k dispozici. Dodal, že vyšetřovací akce týkající se situace s Navalným de facto probíhají, a pokud se potvrdí přítomnost jedovaté látky, bude vyšetřování zahájeno de iure.

V pondělí berlínská klinika Charité oznámila, že se Navalného stav zlepšil. Opoziční aktivista byl postupně probouzen z umělého spánku.