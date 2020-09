Čokoláda zpomaluje stárnutí a posiluje imunitu. Ale musíte být opatrní

Děti do tří let by neměly jíst čokoládu, protože to nemá žádné výhody. Navíc je příliš těžká na nepřipravený žaludek. Od pěti do šesti let se doporučuje požívat až 20 g čokolády maximálně dvakrát týdně.

Rospotrebnadzor zdůrazňuje, že v mírném množství přináší čokoláda výhody, například zvyšuje účinnost, koncentraci a stimuluje duševní činnost.

Podle odborníku rezortu antioxidanty obsažené v čokoládě pomáhají zpomalit proces stárnutí a posílit imunitní systém.

Je třeba však pamatovat, že čokoláda má vysoký obsah cukru a tuků, takže nadměrná konzumace vede k obezitě a zvyšuje riziko cukrovky.

Raději hořkou

V červenci Sputnik publikoval názor odbornice na racionální výživu Varvary Zarodinové na čokoládu.

„Kakaové boby, z nichž se čokoláda vyrábí, obsahují přes 200 sloučenin, které mají na organismus kladný vliv. Například flavonoidy. Tyto silné antioxidanty mají příznivý vliv na srážení krve, chrání nás před volnými radikály, mají kladný účinek na imunitní systém. Kakaové boby mají ze všech potravin nejvyšší obsah flavonoidů. Dá se říci, že čokoláda stimuluje naši imunitu,“ uvedla Zarodinová.

Na druhé straně má čokoláda velký obsah cukru. A cukr často snižuje kladný účinek čokolády, podotkla odbornice na racionální výživu.

„Když se čokoláda vyrábí, větší část antioxidantů flavonoidů obsažených v kakaových bobech se ztratí. V současné době probíhají práce, které umožňují snížit ztráty flavonoidů, snížit obsah cukru beze ztráty chuťových vlastností. Za nejužitečnější se pokládá hořká čokoláda, protože obsahuje nejvíce kakaových bobů. Méně užitečná je mléčná čokoláda, bílá čokoláda je zbavena všech užitečných vlastností,“ podotkla v rozhovoru pro Sputnik odbornice na racionální výživu.

Čokoláda může vyvolávat závislost, stejně jako i každá jiná potravina, varovala Varvara Zarodinová.

„Odráží se to na váze, zdraví, stavu pokožky a zevnějšku. Je důležitá vyváženost, musíte vědět, že si vychutnáváte jídlo, a nikoli zajídáte stres. Je důležité vědomě kontrolovat porce. A měli byste si raději vybírat hořkou čokoládu,“ dodala Varvara Zarodinová.