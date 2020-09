Šéfkuchař rozptýlil mýty o bobkovém listu

Sinicin je přesvědčen o tom, že o bobkovém listu existuje spousta mýtů, které se dají rozptýlit. Má se například za to, že má být přidán do jídla celý a po ukončení vaření v něm má být ponechán. To by se ale rozhodně nemělo dělat, míní šéfkuchař.

„Abyste správně použili bobkový list tak, aby byl prospěšný zdraví a měl maximálně výraznou chuť, je lepší ho přidat 5 nebo 10 minut před ukončením vaření a pak jej z pokrmu určitě odstranit. Jinak získáte pokrm spolu s éterickými oleji, jež vytvářejí příjemnou vůni, ale nahořklou chuť. Jde o dost pikantní koření, proto je třeba ho dávat právě do teplých pokrmů, aby mělo možnost se rozpustit,“ řekl.

Bobkový list je koření, které dodává pokrmu nejen trochu pikantnosti, ale i příjemnou vůni.

„Bobkový list je dobré antiseptikum, proto ho často používají při nakládání. Díky tomuto koření nakládané potraviny vydrží mnohem déle,“ poznamenal Sinicin.

Důležité je ale bobkový list správně vybrat a poté jej i uchovat.

„Mnozí si myslí, že suché, polámané lístečky, jež se prodávají v obchodech, jsou zdravé, ale ve skutečnosti jsou určitě staré. Dobrý bobkový list má být rovný, neprasklý, zelený a lesklý. Pokud jste někde na tržnici koupili dobrý, kvalitní bobkový list, můžete ho dát do uzavíratelného sáčku a pak do mrazničky, a použít jej bezprostředně před vařením. Tímto si maximálně zachová éterické oleje,“ poradil šéfkuchař.