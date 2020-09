Bývalý bojovník z Dar´a promluvil o financování teroristů Američany

„Nejdřív nás poslali na výcvik do Jordánska, pak dopravili sem. Peníze platili Američani, říkali, že máme bojovat proti státu. Když syrská armáda začala osvobozovat jednu oblast za druhou, ustoupil náš oddíl do Jordánska, raněné odvezli do Izraele. Pochopil jsem, že nechci nikam jít, že jsem se zapletl do událostí, jež nebyly tím, co se mi zdálo na začátku. Pociťuji zklamání,“ řekl.

Každý den přichází do střediska pro usmíření znepřátelených stran 200-300 lidí, kteří se chtějí vzdát úřadům a zahájit klidný život. Celkem bylo za dobu činnosti střediska přijato přes 5 000 těchto žádostí. Hlavní podmínkou legalizace je příchod do střediska a potvrzení podpory mírového syrského procesu. Doklady ověřuje pět odborníků, poté tajné služby.

Ve středisku pro usmíření nejen registrují občany, ale věnují se jejich další socializaci. Mezi bývalými bojovníky je výtvarník Abdurahman, který po legalizaci pracuje v kulturním centru Dar´a na oddělení lidových řemesel.

Dalším úkolem ruských odborníků je fungování jako zprostředkovatel mezi bývalými nepřáteli, kteří dnes renovují zničené město a chtějí koexistovat. Doktor Ahmad Al-Ameri, který pomáhal v založení střediska, řekl novinářům, že obyvatelé Dar´a věří, že ruská pomoc tento proces urychlí.

„Existují velmi choulostivé otázky, zvlášť ty, jež se týkají podmínek pro lidi ve vězení, renovace obydlí, apod. Devět let máme v zemi válku. Věříme, že Rusové nám pomohou dosáhnout shody, ale chápeme, že rychle to nejde,“ zdůraznil.