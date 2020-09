Vědci našli známky života na Venuši

Vědci z Cardiffské univerzity (Velká Británie) a Massachusettského technologického institutu (USA) v atmosféře Venuše objevili fosfan, který může mít biologický původ, Sputniku to oznámil zdroj obeznámený se studií.

„Objev byl proveden teleskopem Jamese Clarka Maxwella na Havaji a Atakamskou velkou milimetrovou anténní soustavou v Chile. Koncentrace fosfanových částic byla 20 na miliardu, " vysvětlil.

Fosfan je bezbarvý velmi jedovatý plyn. V roce 2019 bylo navrženo hledání fosfanu v atmosférách exoplanet (planet u jiných hvězd) jako ukazatele možného života na nich.

Současně zdroj poznamenal, že detekce fosfanu automaticky neznamená objev života na Venuši, protože plyn může být vytvořen v důsledku neznámých přírodních procesů. Současně vědci nebyli schopni najít způsoby nebiologického původu plynu, poznamenal zdroj agentury.

Dodal, že informace o objevu budou zveřejněny během online tiskové konference, po které bude zveřejněna publikace v časopisu Nature.

Není to první náznak života na Venuši. V lednu roku 2012 Leonid Ksanfomaliti, hlavní vědec Ústavu vesmírných studií Ruské akademie věd, publikoval článek o analýze snímků ze sovětského modulu stanice Veněra 13 ve vědeckém časopise Astronomický věstník. Našel na nich několik předmětů, které považoval za živé hmyzovité bytosti. Většina kolegů však byla skeptická.

Nyní Rusko a Spojené státy zvažují možnost vytvoření kosmické lodi pro přistání na Venuši Veněra D, která by měla mimo jiné prozkoumat jak povrch, tak pomocí samostatného modulu atmosféru planety na známky života.

Hledání mimozemských civilizací v souhvězdí Plachet

V rámci projektu hledání technogenních signálů ve vesmíru naskenoval australský radioteleskop MWA část oblohy, která obsahuje minimálně deset milionů hvězd. K dnešnímu dni se jedná o největší a nejhlubší průzkum vesmíru v rámci projektu hledání mimozemských civilizací SETI.

V reportážním článku publikovaném v časopise Publications of the Astronomical Society of Australia vědci píší, že se jim nepodařilo objevit ani sebemenší náznak signálů přicházejících od mimozemské civilizace.

Vědci z Organizace vědeckého a průmyslového výzkumu v Austrálii (CSIRO) a Mezinárodního centra pro výzkum radioastronomie na Curtinově univerzitě (ICRAR) prováděli pozorování na jižní polokouli oblohy, v oblasti souhvězdí Plachet. Oblast výzkumu pokrývá 499,6 čtverečních stupňů a zahrnuje 195 hvězd viditelných pouhým okem a asi deset milionů viditelných pomocí radioteleskopu.

Samostatně vědci prostudovali signály ze šesti exoplanet. S přihlédnutím k výsledkům dvou předchozích fází práce astronomové již prověřili přítomnost technogenních signálů nebo technosignatur u 75 exoplanet.

Autoři uvádějí, že absenci signálů nepovažují za negativní výsledek. Podle jejich názoru to znamená pouze to, že pokud na zkoumaném čtverci hvězdné oblohy existují mimozemské civilizace, neprojevují svou přítomnost pomocí našich obvyklých rádiových vln FM.