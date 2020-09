Putin okomentoval vojenská cvičení s Běloruskem

Vojenská cvičení s Běloruskem byla naplánovaná ještě v loňském roce, po vykonání úloh se ruské jednotky vrátí do míst stále dislokace. Uvedl prezident RF Vladimir Putin během setkání s Alexandrem Lukašenkem, prezidentem Běloruska.

„Dnes mimochodem začínají vojenská cvičení naplánovaná ještě v loňském roce, měla by trvat několik dní. Pro vojáky je to do jisté míry rutinní záležitost,“ sdělil Putin.

„Opakuji ještě jednou, aby nedošlo ke spekulacím. Jedná se o akci, která byla naplánována a dokonce ohlášena v loňském roce. Po vykonání programu společných cvičení se ruské jednotky vrátí na místa trvalého rozmístění," řekl.

Putin rovněž poznamenal, že Rusko a Bělorusko mají na pořadu celého roku řadu vojenských aktivit, které budou probíhat podle plánu.

„Máme plán, bude realizován. Během roku máme jak na území Běloruska, tak na území Ruska téměř každý měsíc nějaké akce,“ dodal ruský prezident.

Rusko-běloruská vojenská cvičení okomentoval i běloruský prezident Alexandr Lukašenko. Podle něj mají podobné akce být naplánovány na roky dopředu.

„Neměli bychom se nikoho ptát, zda u nás můžeme provádět cvičení či ne, prováděli jsme je a budeme i nadále. Kdo chce, ať se k těmto cvičením připojí, kdo nechce, ať to nedělá. Myslím, že vy, Vladimire Vladimiroviči, vydáte rozkaz ruskému ministru obrany, náš ministr obrany takový rozkaz již obdržel. Budeme plánovat podobná cvičení na roky dopředu, konkretizujeme je a musíme společně provádět malá i velká cvičení,“ prohlásil Lukašenko.

Běloruský prezident Alexandr Lukašenko je v pondělí na návštěvě v ruském Soči, kde jedná se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem. Jde o první zahraniční cestu běloruského prezidenta po jeho vítězství v srpnových volbách.

Ve vlastní zemi čelí Lukašenko kritice opozice, která jeho prezidentství neuznává a považuje za vítězku voleb Světlanu Tichanovskou. Ta je momentálně v Litvě, odkud vyzývá k mezinárodnímu nátlaku a sankcím na vedení své země, které obviňuje z porušení mezinárodních norem a lidských práv.

Připomeňme, že po vyhlášení výsledků voleb následovaly po celém Bělorusku hromadné protesty, které v prvních dnech byly potlačovány silovými metodami. Podle oficiálních údajů bylo v prvních dnech zadrženo přes 6,7 tisíce lidí. Jak oznámilo běloruské ministerstvo vnitra, v průběhu nepokojů byly zraněny stovky lidí, mj. přes 120 policistů. Úřady také ohlásily smrt tří demonstrantů.

Protestní akce probíhají v Bělorusku až doteď. Během nepovolených nedělních demonstrací v Minsku bylo dle běloruského vnitra zadrženo více než 400 lidí.