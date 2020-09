Německá vláda chce přijmout další migranty z tábora Moria

Spolková vláda Německa v současné době jedná o přijetí dalších migrantů z tábora Moria poté, co v kempu zuřil požár. Moria se nachází na ostrově Lesbos. Podle tiskového mluvčího vlády Steffena Seiberta chce Německo vnést velký vklad do situace, jelikož lidé na ostrově jsou „v zoufalé situaci“.

Řecká vláda ale dala najevo, že za lidi na ostrově Lesbos chce sama nést odpovědnost, dodal. „Jedná se o unikátní nouzovou situaci,“ zdůraznil Seibert.

Německý spolkový ministr vnitra Horst Seehofer (CSU) minulý pátek prohlásil, že Německo převezme odpovědnost za 100 až 150 neplnoletých lidí ze 400 přerozdělovaných po Evropě. Kromě toho chce Německo v dalším kroku jednat s Athénami o převzetí rodin s dětmi. Několik politiků SPD v předchozích dnech uvedlo, že to není dostatečné.

Na ostrově Lesbos se mezitím 300 z 12 000 migrantů, kteří se tam nacházejí, přemístili do nových stanů. Přeplněný tábor Moria byl minulý týden zničen při několika velkých požárech. Řecká vláda pracuje s verzí, že oheň byl založen úmyslně.

Vyjádření bavorského předsedy vlády

K situaci na ostrově Lesbos se vyjádřil i předseda vlády Bavorska Markus Söder. Uvedl, že situace na ostrově je neudržitelná.

„Situace na Lesbosu je ve skutečnosti neudržitelná. Zatím se ale stalo příliš málo. Bylo by dobré, kdybychom měli k dispozici celoevropské řešení. Nejen evropské řešení, které by vedlo k tomu, že si členské státy migranty přerozdělí. Věřím, že by byl dobrý nápad, kdyby sama Evropská komise, centrální evropský orgán, tam zřídila nějaké evropské zařízení,“ cituje slova Södera portál Bild.

Německý spolkový ministr zdravotnictví Jens Spahn v souvislosti s táborem Moria a případným přijímáním migrantů do země uvedl, že se nesmí opakovat migrační krize jako v roce 2015. Podle jeho slov je nezbytné tamním lidem pomoci. „Ale pomáhat lidem znamená pomáhat jim tam na místě, nepřivážet všechny do Německa,“ dodal a varoval před samostatnými kroky Německa. Je nezbytné dát pozor na to, aby se EU opět v této otázce nerozdělila, uvedl.

Korona-pozitivní migranti

Na ostrově Lesbos se mezi uprchlíky potvrdilo 14 případů nového typu koronaviru. Testy na nemoc procházejí všichni, kdo se stěhují do nového stanového tábora. Před požárem tábora Moria se covid-19 prokázal u 35 lidí, informoval britský Guardian.