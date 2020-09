Vědci vyvinuli laserový mlhový „zrak“ pro auta

Zkouška zařízení byla publikována v časopise Nature Communication. Tým výzkumníků ze Stanfordské univerzity založil hardware podobný tomu, který používají auta bez řidiče k rozpoznání životního prostředí. Poté k němu přidali algoritmus, který obnovuje skryté trojrozměrné objekty na základě pohybu fotonů (částic světla). Technika rekonstruuje světlo rozptýlené nebo odražené překážkami.

Během testuvidělo objekty skryté za bariérou pěny o tloušťce téměř půl centimetru. Pro lidské oko je to nemožné.

Systém funguje takto: citlivělý laser je nasměrován na překážku. Několik fotonů laserového světla prochází, setká se s objektem a částečně se vrátí zpět. Počítač používá informace, které obdrží - zpracovává je a obnovuje obrysy skrytého objektu.

Vědci se chystají zpřesnit systém a zvážit jeho zavedení do automobilů bez řidiče. To může také pomoci při studiu vesmírných objektů - s jeho pomocí se vědci budou moci podívat na povrch satelitů nebo jiných planet přes ledové mraky a další překážky. Zatím to není dokonalé: zpracování dat trvá jednu minutu až hodinu.

Kamaz vypustil nový sklápěč K5

Automobilový závod Kamaz vyrobil první sklápěč nového perspektivního druhu K5 s označením КAMAZ-6595. Vůz je určen pro práci na velkých průmyslových infrastrukturních objektech, v horských terénech a pískovnách.

Model je vybaven výkonným motorem P6, hnací nápravy jsou konstruovány pro zatížení 16 tun, nosnost má 26 tun. Konstruktéři se postarali o to, aby byl vůz chráněn masivním třídílným ocelovým nárazníkem vpředu a zesíleným nosníkem vzadu.

Podle slov zástupce hlavního technika automobilového závodu Dmitrije Borodinova je v novém modelu velmi mnoho originálních detailů a řešení. „Díky 3D modelování se kvalita propracování konstrukce výrazně zlepšila,“ uvedl. Z montážní linky však světlo světa spatří nejen КАМАZ-6595, ale také další dva nové modely těchto sklápěček K5. KAMAZ-65951 má zvýšenou nosnost a КАМАZ-65952 má zase vyšší schopnost terénní jízdy.

Dne 16. června se pak objevila informace, že Kamaz vyvíjí novou rodinu nákladních automobilů s elektrickým pohonem Kamaz-Čistorog.