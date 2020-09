Rusko stáhlo ozbrojené síly od hranice s Běloruskem

Ruští vojáci zařazení do běloruské rezervy se vracejí na místa své stálé dislokace, informoval ruský televizní kanál Rossia 24. Jiní vojáci mezitím dorazili do Běloruska na cvičení Slovanské bratrství 2020.

Na videu televizního kanálu jsou vidět příslušníci ozbrojených sborů, jak stojí před autobusy a nákladními vozy MAZ a Kamaz. Kolona následně vyjela na silnice za doprovodu osobních vozů s majáky.

O tom, že Moskva vrací běloruské rezervy na místa jejich stálé dislokace, informoval včera tiskový mluvčí prezidenta Vladimira Putina Dmitrij Peskov.

Jednotky byly vytvořeny na základě prosby běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka kvůli protestům, které v zemi začaly po volbách 9. srpna. Ruský prezident Vladimir Putin zdůraznil, že síly budou použity pouze v krajním případě („pokud extrémistické elementy překročí meze a začnou nepořádky“). K takovému případu ale nedošlo.

Slovanské bratrství 2020

Tisková služba Ministerstva obrany Běloruska mezitím informovala, že do země dorazili příslušníci ruských ozbrojených sil na cvičení Slovanské bratrství 2020.

„Jednotky 76. gardové výsadkové divize ruských vzdušných sil dorazily na polygon Brestskij, aby se zúčastnily společných bělorusko-ruských taktických cvičení Slovanské bratrství 2020. Ze strany Běloruska se vojenského cvičení účastní 38. gardová výsadková brigáda sil speciálních operací,“ stojí ve zprávě tiskové služby.

Celkově se cvičení bude účastnit 1,5 tisíce vojáků, více než 150 kusů letecké, bojové a speciální techniky. Po skončení cvičení se ruští vojáci vrátí do vlasti.

Podle informací běloruského ministerstva obrany cvičení proběhnou ve dvou etapách. Jak informovala tisková služba, první fáze počítá s procvičováním návyků společné činnosti jednotek. Druhá, aktivní část, potom počítá s cvičeními na polygonu Brestskij ve dnech 21. až 23. září.

Plánování cvičení

Ke společným cvičením se včera vyjádřil i ruský prezident Vladimir Putin. Podle jeho slov byla naplánována ještě v průběhu loňského roku.

„Dnes mimochodem začínají vojenská cvičení naplánovaná ještě v loňském roce, měla by trvat několik dní. Pro vojáky je to do jisté míry rutinní záležitost,“ uvedl během včerejška prezident Putin.

„Opakuji ještě jednou, aby nedošlo ke spekulacím. Jedná se o akci, která byla naplánována a dokonce ohlášena v loňském roce. Po vykonání programu společných cvičení se ruské jednotky vrátí na místa trvalé dislokace," dodal.