Německo chce více údajů o ruské vakcíně proti koronaviru

Když odpovídal na otázku novinářů, německý ministr zdravotnictví Jens Spahn řekl, že Německo by chtělo více informací o ruské vakcíně proti koronaviru.

„Pokud jde o otázku ruské vakcíny, někdy bychom chtěli vědět víc, protože transparentnost stále nestačí. Po celou dobu dochází k výměně na různých úrovních, mezi institucemi, kde jsou dobré tradiční kontakty," řekl Spahn.

Rusko dostává žádosti z afrických zemí o dodávku vakcíny Sputnik V

Rusko dostává žádosti od afrických zemí na budoucí dodávky vakcíny proti koronaviru Sputnik V a Moskva bude pracovat na této otázce, uvedl pro Sputnik Oleg Ozerov, velvyslanec ruského ministerstva zahraničí pro zvláštní záležitosti a vedoucí sekretariátu Fóra partnerství Rusko-Afrika.

„Samozřejmě, že takové žádosti byly přijaty a budou přijaty, ale naší prioritou jsou lidé naší země, ale samozřejmě, pokud je to možné, budeme tyto otázky řešit s africkými státy," řekl diplomat.

Filipínský prezident dává přednost vakcínám proti koronaviru z Ruska či Číny

Filipínský prezident Rodrigo Duterte v pondělí slíbil, že upřednostní nákup vakcíny proti covidu-19, kterou bude dodávat Rusko nebo Čína, uvádí Reuters.

Duterte vyjádřil optimismus, že země jihovýchodní Asie, která v regionu zaznamenala nejvyšší počet případů koronaviru - téměř 266 000, se v prosinci „vrátí k normálu“. Naděje prý vzbuzuje dostupnost vakcín.

„Dáme přednost Rusku a Číně za předpokladu, že jejich vakcína bude stejně dobrá jako kterákoli jiná na trhu," uvedl Duterte dnes v noci během televizního projevu.

Jakýkoli nákup vakcíny na Filipínách však bude muset projít nabídkovým řízením, dodal.

Filipínská vláda jednala s řadou potenciálních dodavatelů vakcín, včetně Ruska, Číny, amerického výrobce léčiv Pfizer Inc. a Moderna Inc. Rovněž plánovala jednat s australským biotechnologickým gigantem CSL Ltd.

Sputnik V čelí náporu dobrovolníků

Kirill Dmitrijev, ředitel Ruského fondu přímých investic, promluvil o úspěších při testování ruské vakcíny proti koronaviru Sputnik V.

„Během dvou týdnů bylo v Moskvě již nalezeno 55 000 dobrovolníků, což je více než dost (40 000) pro po-registrační fázi klinických testů vakcíny Sputnik V. Vysoké tempo nalézání dobrovolníků je hlavně kvůli tomu, že lidé rozumí bezpečnosti a efektivitě platforem vytvářených na základě lidských adenovirů. To odlišuje ruskou vakcínu, tato technologie byla opakovaně testována různými experty z různých zemí. Více než 250 klinických testů bylo provedeno a bylo publikováno více než 75 mezinárodních studií, které potvrdily bezpečnost vakcín a léků založených na lidských adenovirech. Experti dokázali, že tato technologie nemá žádné vážné vedlejší účinky, na rozdíl od nových a zatím nevyzkoušených technologií vektorů založených na šimpanzím adenoviru a mRNA,“ uvedl Dmitrijev.