Ve Spolkovém sněmu označili sankce proti Rusku za palbu do vlastních řad. Petříček ale německou vládu podporuje

Otázka nových sankcí vůči Rusku v souvislosti s případem Alexeje Navalného by neměla být na evropské agendě, uvedl v rozhovoru pro RIA Novosti šéf Výboru pro ekonomiku a energetiku německého Spolkového sněmu Klaus Ernst (Levice).

Upozornil na studii Kielského institutu světové ekonomiky a univerzity Lingnan v Hongkongu, která hodnotí politiku sankcí Bruselu vůči Moskvě. Výpočty vědců ukázaly, že Rusko kvůli těmto omezením trpí 56 procent obchodních ztrát. Zbytek škod - přibližně 42 miliard dolarů pouze za období od března 2014 do konce roku 2015 - utrpěly země EU.

„Takže sankce škodí nám, Evropě, téměř stejně jako Rusku. Autoři studie popsali tento účinek pojmem „palba do vlastních řad“, ostřelování svých lidí. To není v zájmu Německa a Evropy. Proto věřím, že i přes akutní problém s Navalným, který musí být každopádně vyřešen, by neměly být na pořadu jednání žádné nové sankce vůči Rusku,“ řekl Ernst.

Německý poslanec věří, že Spolkový sněm by měl poskytnout ruské straně výsledky všech rozborů, které Navalnému v Německu provedli. Ernst zdůraznil, že Berlín nemá právo požadovat od Moskvy vysvětlení a zároveň skrýt své informace o této otázce. Navrhl také vyslechnout samotného zakladatele Nadace pro boj proti korupci (FBK).

„Ze strany Německa by mělo být učiněno vše pro podporu tohoto vyšetřování, které by mělo být prováděno Rusy. Podle mého názoru se na toto vyšetřování vztahuje i výslech Navalného,“ dodal politik.

The New York Times dnes informoval, že německá vláda plánuje uvalit na Moskvu sankce vůči Navalnému. Berlín též doufá v podporu dalších zemí EU. Jednou z těchto zemí se již stala Česká republika. Ministr zahraničí Tomáš Petříček podpořil ve svém novém příspěvku na Facebooku jak Navalného, který se dnes poprvé po kómatu objevil na sociální síti, tak i německou vládu.

„Jsem rád, že se Alexej Navalnyj cítí lépe. Očekáváme, že se celá situace ohledně jeho otravy řádně vyšetří. Německo má naši plnou podporu,“ napsal český ministr.