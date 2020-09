Slavné ruské hudební skupiny vystoupí s Písněmi vítězství na hlavních scénách evropských hlavních měst

Maraton bude odstartován na mezinárodním letišti Šeremeťjevo v Moskvě před odletem umělců. Ve čtvrtek 17. září provedou umělci improvizované hudební vystoupení. Slavné soubory společně se všemi cestujícími a zaměstnanci letiště zazpívají oblíbené písně několika generací - písně o míru, hrdinství a lásce. Koncert bude symbolem celého maratonu Písní vítězství (mezinárodní název UNITY SONGS) a mezinárodní letiště Šeremeťjevo bude místem, odkud se ruští umělci vydají objevovat Evropu.

Letos se projekt koná pod heslem „Hudba pro mír a zdraví“. K maratonu se připojily: Rakousko, Německo, Maďarsko, Slovinsko, Slovensko, Itálie. V Bratislavě se koncert bude konat 19. září v 15:00 místního času na centrálním náměstí slovenského hlavního města. Připomínáme, že pražský koncert, který byl původně naplánován na 18. září, byl zrušen z důvodu prudkého zhoršení epidemiologické situace v České republice.

Unikátní maraton, který spojuje celý svět

Během let 2017-2019 se Písně vítězství (Unity Songs) konaly na 2 kontinentech ve 14 zemích a 17 městech a přilákaly přes 1 000 000 účastníků a 15 000 000 online diváků. Tento projekt je zaměřen na zachování spojení mezi dobami a generacemi. Poprvé zazněly Písně vítězství v Moskvě na Poklonné hoře v roce 2015 v rámci oslav 70. výročí vítězství, kde se sešlo rekordních 105 000 lidí. V roce 2017 získal projekt mezinárodní charakter a byl realizován na centrálním berlínském náměstí Gendarmenmarkt, kilometr od Říšského sněmu, kde se shromáždilo asi 20 tisíc diváků a uskutečnilo 8 milionů online zhlédnutí. V roce 2018 se z projektu stal celý kulturní a historický maraton - během 10 dní zazněly „Písně vítězství“ v 8 zemích světa: ve Francii, Slovinsku, Rakousku, Německu, Bělorusku, Moskvě, Izraeli a USA. Senátor státu New York Luis Sepúlveda prohlásil, že tento „projekt v New Yorku se stal skutečnou kulturní senzací a sjednotil lidstvo“.

V květnu 2019 umělci projeli 12 zemí, 14 měst a 2 kontinenty. „Písně vítězství“ zazněly v Itálii, Francii, USA, Kanadě, Polsku, Rusku, České republice, Rakousku, Německu, Číně, Bělorusku. Status projektu značně vzrostl a získal mezinárodní podporu. Mírovou akci v Praze převzal pod záštitu prezident České republiky Miloš Zeman. V USA místní úřady schválily konání „Písní vítězství“ v Národní aleji, místě, kde se koná inaugurace prezidenta Spojených států. V Berlíně jim byla věnována zvýšená pozornost - více než 150 zmínek o projektu v německých médiích. O „Písních vítězství“ se začalo aktivně mluvit v rakouské, maďarské a berlínské televizi. V lednu 2020 umělci zahájili rozsáhlý Všeruský maraton Písní vítězství.

V květnu 2020 byla realizace projektu v zahraničí odložena z důvodu nepříznivé epidemiologické situace ve světě. V září 2020 Unity Songs bude pokračovat v hlavních městech Evropy! K maratonu se připojí Německo, Slovensko, Maďarsko, Rakousko, Itálie, Slovinsko. Vždyť je prokázáno, že zpěv posiluje organismus, zlepšuje ventilaci plic a snižuje stres.