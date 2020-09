Zástupce Navalného informoval o lahvi s Novičokem v tomském hotelu

„Je to lahev z pokoje v tomském hotelu, kde byl ubytován samotný Navalnyj a celý náš natáčecí tým…. Po dvou týdnech objevila německá laboratoř právě na lahvi z tomského pokoje stopy po Novičoku,“ píše se v příspěvku na účtu Navalného na Instagramu.

Praví se rovněž, že poté, co se příslušníci FBK dozvěděli o hospitalizaci Navalného, zavolali advokáta, vstoupili do pokoje, který opozičník právě opustil, a začali registrovat, líčit a balit všechno, co tam našli, včetně lahve na hotelovou vodu.

Autor novičoku má pochyby

„S ohledem na to, že všechny lahve jsou stejné, je to mrtvý doličný předmět. Nemáme možnost se na něj podívat, kdežto oni ji mají. Všechny lahve jsou stejné a dokázat, že jde právě o lahev z hotelu, se mírně řečeno nedá. Dokázat, že je to právě tahle lahev, není možné, což znamená, že tuto lahev je možné vzít na kterémkoli místě zeměkoule,“ uvedl.

Jeden z autorů bojové otravné látky Leonid Rink prakticky hned v komentáři pro Sputnik sdělil pochybnost, že lahev pochází z hotelového pokoje, protože použití Novičoku v hotelu by způsobilo nejen smrt opozičníka, ale všech, kdo se dotkli lahve.

Vědecká zařízení, kde podle médií údajně pracoval otec Mariny Pevčich, členky Navalného týmu, je třeba prověřit, řekl dále Sputniku Rink.

Okomentoval tím informace v řadě médií o tom, že otec členky týmu Navalného, která ho doprovázela na cestě do Tomsku, Konstantin Pevčich, je vedoucí dvou vědeckých laboratoří. Samotná Marina po incidentu s Navalným podle údajů vnitra RF odletěla do Německa. Vláda SRN nekomentuje informace o jejím pobytu v zemi.

„Je potřebná úplná prověrka jeho laboratoře, velmi pečlivá z technického hlediska, aby bylo prověřeno všechno,“ řekl Rink.

Podle jeho názoru mohla být otravná látka vyrobena v chemické laboratoři, jež má příslušný personál. „Snadno. Velmi snadno,“ poznamenal Rink.

Tomský Xander Hotel, kde byl ubytován Alexej Navalnyj během své návštěvy v tomto městě, nekomentoval informace o tom, že jed Novičok byl údajně objeven v lahvích s vodou z pokoje opozičníka.

„Žádné komentáře neposkytujeme… nemáme žádné informace,“ řekla Sputniku administrátorka hotelu v odpovědi na žádost o spojení s ředitelem.

Tiskový mluvčí prezidenta RF Dmitrij Peskov poznamenal, že se vyšetřovací úkony v souvislosti s případem Navalného de facto konají, a když existence otravné látky bude potvrzena, budou zahájeny také de iure.

Aktualizujeme.