Ruské ministerstvo zahraničí okomentovalo prohlášení PACE o Bělorusku

Připomeňme, že již dříve Výbor PACE pro právní záležitosti a lidská práva vydal prohlášení o situaci v Bělorusku, v němž odmítl uznat výsledky prezidentských voleb v republice a vyzval k jejich opětovnému uskutečnění za účasti „mezinárodních pozorovatelů“.

Výbor rovněž vyzval ke stíhání osob zodpovědných za závažné porušování lidských práv v Bělorusku v souvislosti s nedávnými prezidentskými volbami a navrhl „naléhavě vytvořit mezinárodní orgán pro vyšetřování, shromažďování informací a důkazů o zločinech v oblasti lidských práv v Bělorusku “. Ten by měl dle výboru zahrnovat „zástupce běloruských úřadů a zástupce občanské společnosti, přičemž by obě strany měly při tomto vyšetřování spolupracovat. Kromě toho by výsledky práce tohoto orgánu měly být zveřejněny tak, aby byly dostupné jakékoli národní nebo mezinárodní organizaci pro lidská práva.

Mimo to Rusko považuje za nepřijatelnou výzvu právního výboru Parlamentního shromáždění Rady Evropy, která se týká vytvoření „mezinárodního orgánu pro vyšetřování“ porušování lidských práv v Bělorusku.

Dne 9. srpna 2020 v Bělorusku proběhly volby prezidenta. Podle informací Ústřední volební komise v nich zvítězil Alexandr Lukašenko, který řídí zemi už přes 26 let. Lukašenko získal 80,08 % hlasů. Druhé místo měla obsadit Světlana Tichanovská s 10,09 %. Opozice však výsledky voleb neuznala. Lukašenko se později nechal slyšet, že navrhoval opozici přepočet hlasů, ta na to však nepřistoupila.