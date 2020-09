Sklízíme letní dobroty na zimu. Snadný způsob, jak naložit houby

Počasí v posledních dnech bylo ideální pro sběr hub. Mnozí už pocítili volání lesa a vyrazili na lov. Zejména proto, že sběr hub může být nejen koníčkem, ale také formou trávení volného času. Někteří se jistě vrátili domů s plnými košíky, ale co dělat s houbami dál?

Houby je třeba rychle očistit a připravit na další zpracování. Houby se obvykle smaží na pánvi s kořením nebo smetanou. Ale co dělat, abyste jedli houby po celý rok? Samozřejmě je můžete sušit, ale naložení bude také vynikajícím řešením, protože nakládané houby jsou lahodným předkrmem na slavnostním stole, což oceníte zejména v zimě.

Kuchaři vysvětlují, že můžete nakládat hříbky, lišky, klouzky, hlívy ústřičné a václavky. Koření a byliny by měly být celé a co nejčerstvější, vinný ocet je lepší než esence.

Hospodyně znají mnoho receptů na nakládané houby, ale každá z nich má malé tajemství, díky němuž si hosté dlouho pamatují jejich chuť. Jedna z nich sdílela své kulinářské triky. Jak zdůraznila, koření a především skořice dodají houbám úžasnou chuť.

Připravujeme nálev na houby. Co budeme potřebovat?

1 litr vody

2 lžíce cukru

4 čajové lžičky soli

3 ks bobkového listu

6 ks sladké papriky celé

4 ks hřebíčku

½ čajové lžičky skořice

ocet 9% v poměru 1:4 s vodou

Jak vařit nakládané houby

Nejprve musíte vařit vodu, přidat všechno koření a vařit po dobu tří minut. Na konci vaření přidejte ocet a nálev je hotový. Nastal čas hub.

Nejprve je třeba je důkladně umýt a vyčistit, pak je přemístit do hrnce, nalít studenou vodu a dát vařit. Vše je potřeba přivést k varu a vylít vodu. Můžete to také urychlit a zalít houby vroucí vodou a držet je v ní 5 minut. Poté znovu nalijte vodu do hrnce s houbami, osolte a vařte do měkka.

© Foto : Pixabay / Czu_czu_PL Vaření hub

Blíží se finále! Vyjměte houby a vložte je do sterilizovaných nádob. Nalijte nálev na okraj nádoby a zavřete. Houby ve slaném nálevu ještě nabobtnají a jistě zaplní celý prostor sklenice.