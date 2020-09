Moskva: Za situaci s Navalným mohou západní tajné služby

„Po prohlášeních Evropského parlamentu můžeme říci, že za situací s Navalným stojí tajné služby cizích států. A pokud západní země mají takové pojmy jako demokracie, mezinárodní právo a rozhodnutí, měly by přijmout opatření odpovědnosti ve vztahu k těm, kdo tato rozhodnutí iniciují v Evropském parlamentu,“ uvedl Volodin, kterého cituje tisková služba Státní dumy.

„Proto navrhuji, v rámci parlamentní dimenze, Německému spolkovému sněmu znovu diskutovat o tom, do jaké míry jsou jejich tajné služby a úředníci zapojeni do dění. Bylo by také správné, aby se ostatní parlamenty zemí Evropy také zabývaly touto otázkou,“ cituje tisková služba Státní dumy RF prohlášení Volodina.

Vjačeslav Volodin pozval své kolegy z Německého spolkového sněmu, aby v parlamentním formátu diskutovali o tom, do jaké míry jsou jejich speciální služby a úředníci zapojeni do toho, co se stalo s Alexejem Navalným.

Podle textu příslušného usnesení schváleného ve čtvrtek po plenárním zasedání požadují poslanci Evropského parlamentu po incidentu s Navalným přísnější sankce proti Rusku.

Právník: Blízkému okolí Navalného může hrozit vězení za vyvezení důkazů ze země

Společníci Alexeje Navalného by mohli čelit trestu odnětí svobody, kdyby z Ruska odvezli lahev se stopami jedovaté látky, protože věděli o jejím obsahu v nádobě, sdělil pro Sputnik vedoucí advokátní komory Alexander Gribakov.

Dříve se na Instagramu ruského opozičního blogera a aktivisty Alexeje Navalného objevilo prohlášení, že lahev, na které byly v německé laboratoři údajně objeveny stopy po substanci ze skupiny otravných látek Novičok, měla být vzata z Navalného pokoje v hotelu v Tomsku.

Gribakov tvrdí, že za nedovolený pohyb toxických látek přes hranice hrozí příbuzným blogera až sedm let vězení podle článku 226 odst. 1 Trestního zákoníku RF.

„Pokud věděli, že v lahvi jsou zbytky jedovaté látky. Je však předčasné hovořit o jakékoli odpovědnosti, protože případ nebyl zahájen, provádí se pouze kontrola před vyšetřováním, pokud vím z otevřených zdrojů,“ komentoval Gribakov pro Sputnik.

Právník zároveň poznamenal, že nechápe, proč byl z Ruska vyvezen klíčový důkaz.

„Pokud tato lahev skutečně obsahovala jedovatou látku, pokud byla skutečně vyvezena mimo Ruskou federaci, pak se situace zdá divná, když byly nejdůležitější důkazy vyvezeny mimo naši zemi,“ uvedl.

Situace s možnou otravou Alexeje Navalného

20. srpna byl zakladatel Fondu boje s korupcí hospitalizován v Omsku poté, co se mu v letadle udělalo špatně. Lékaři diagnostikovali metabolickou poruchu, která způsobila prudký pokles hladiny cukru v krvi. Zatím není jasné, co to způsobilo, ale v Navalného krvi a moči nebyly nalezeny žádné jedy. Později byl Navalnyj transportován letadlem do Německa. Poté vláda SRN s odvoláním na vojenské lékaře oznámila, že Navalnyj byl údajně otráven látkou ze skupiny toxických bojových látek Novičok.

Kabinet ministrů Spolkové republiky Německo později uvedl, že závěry německých odborníků potvrdily švédské a francouzské laboratoře, přičemž OPCW na žádost Berlína provádí vlastní výzkum. V tomto ohledu Kreml uvedl, že Berlín o svých závěrech neinformoval Moskvu a ruské ministerstvo zahraničí zdůraznilo, že Rusko čeká na odpověď Německa na oficiální žádost o tuto situaci.

Ještě v den hospitalizace Navalného začaly kontroly provádět ruská prokuratura a policie. Ruské velvyslanectví v Berlíně uvedlo, že očekává, že německá strana bude co nejrychleji reagovat na žádost úřadu generálního prokurátora Ruska ze dne 27. srpna o právní pomoc v případě Navalného. Vyšetřovací výbor RF již dříve poslal ke kontrole do západosibiřského úřadu prohlášení stoupenců Navalného, že na opozičníka byl údajně spáchán atentát. Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov poznamenal, že de facto probíhají vyšetřovací akce týkající se situace s Navalným, pokud bude potvrzena přítomnost jedovaté látky, bude vyšetřování de iure zahájeno.

7. září berlínská klinika Charité oznámila, že stav Navalného se zlepšil, byl probuzen z kómatu a odpojen od plicního ventilátoru. V úterý Navalnyj zveřejnil svou první fotografii poté, co se probudil z kómatu, a řekl, že předchozí den mohl celý den dýchat sám.