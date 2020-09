Reznikov přitom vyslovil názor, že reintegrace regionu potrvá nejméně jednu generaci, tedy asi 25 let.

Vicepremiér rovněž zdůraznil, že Ukrajina nebude do ústavy zapisovat zvláštní status Donbasu.

Kyjev sabotoval dodatečná opatření pro příměří na Donbasu, která přijala kontaktní skupina, prohlásili v tiskové službě Ministerstva zahraničí Doněcké lidové republiky.

Vysvětlili tam, že Ukrajina odmítla uplatnit mechanismus reagování na porušení, který byl zkoordinován 22. července.

Na ministerstvu připomenuli, že v jeho rámci měly strany spolupracovat „všemi přístupnými způsoby“, včetně společného projednání porušení a společných inspekcí.

Stálý zástupce Ruska v kontaktní skupině Boris Gryzlov ze své strany potvrdil, že Ukrajina dezavuovala opatření pro posílení režimu zastavení palby.

Zdůraznil také, že ukrajinská strana neplní politickou část Minských dohod, a tím „i nadále odrazuje Donbas“.