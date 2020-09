V Kremlu prohlásili, že situace s Navalným je absurdní

To, co by mohlo být věcným důkazem otravy Alexeje Navalného, bylo z Ruska odvezeno, a vzniká otázka, proč to bylo uděláno, prohlásil Peskov.

Ve čtvrtek se na oficiální stránce Navalného na Instagramu objevilo prohlášení, že jed Novičok, jímž byl údajně otráven, byl nalezen na láhvích z pokoje v hotelu Xander v Tomsku. Bylo také oznámeno, že poté, co se pracovníci Fondu pro boj s korupcí dověděli o hospitalizaci Navalného, pozvali advokáta, vstoupili do pokoje, z něhož se Navalnyj právě vystěhoval, a začali popisovat, zapisovat a balit všechno, co tam našli, mj. i lahve vody podávané v hotelu.

„Nemůžeme to vysvětlit, protože víte, když nějaká ta lahev tam byla, byla pak někam odvezena – do Německa nebo jinam. Tedy to, co by se mohlo stát věcným důkazem otravy, bylo bohužel odvezeno. Jiná otázka je, proč,“ řekl Peskov novinářům.

Připomenul, že podle názoru odborníků toxikologů, kdyby byly na láhvi stopy po bojové otravné nervově paralytické látce, „sotva by ji mohl někdo někam odvézt – nestačil by to udělat“.

„Počet těch nesmyslů a otázek roste s každým dnem. Jediné, co může opravdu vrhnout světlo na tuto událost, je výměna informace, výměna biologických materiálů, výměna důkazů a v případě nutnosti i spolupráce lékařů pro vyjasnění situace,“ řekl v závěru Peskov.

Stojí za tím cizí tajné služby?

V Kremlu nemohou říci, jestli souhlasí nebo nesouhlasí s názorem předsedy Státní dumy Vjačeslava Volodina o tom, že za situací s bloggerem Alexejem Navalným stojí cizí tajné služby.

„Nemůžeme říct, jestli souhlasíme nebo nesouhlasíme (s pozicí předsedy Státní dumy). Otázek je v této situaci více než odpovědí, mnohem více,“ řekl Peskov novinářům, když komentoval výroky Volodina.

Volodin dříve řekl , že po prohlášeních Evropského parlamentu o situaci s Navalným se dá mluvit o tom, že za incidentem stojí tajné služby cizích států. Poslanci Evropského parlamentu vyzývají ke zpřísnění sankcí vůči Rusku po incidentu s Navalným, uvádí se v textu patřičné rezoluce, která byla schválena ve čtvrtek podle výsledků plenárního zasedání.

Peskov neodpověděl na otázku, jestli má Kreml informace o možné spolupráci Navalného s cizími tajnými službami. „Nemohu na tuto otázku odpovědět, nedisponuji podobnými údaji,“ podotkl.

Navalného hospitalizovali 20. srpna v Omsku poté, co se mu dělalo špatně v letadle. V omské nemocnici lékaři důkazy otravy nenašli. Později byl v kómatu převezen do Německa, kde vláda s odvoláním na analýzu vojenské laboratoře oznámila, že Navalnyj byl otráven Novičokem. Tyto nálezy následně potvrdily laboratoře ve Francii a Švédsku.

Dne 7. září berlínská klinika Charité oznámila, že se stav Navalného zlepšil a byl probuzen z kómatu. Později Navalnyj zveřejnil selfie z nemocničního pokoje se členy své rodiny.