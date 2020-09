„Ti, kteří by Navalného chtěli takto otrávit, by nesměli mít IQ ani na úrovni čísla svých bot.“ Schneider o Navalném

Novinář Jan Schneider se v komentáři pro Prvnizpravy.cz zabýval otravou ruského opozičního politika Alexeje Navalného a poukazuje na absurditu celé situace, protože kdyby ho podle něj v Rusku otrávili nervovým jedem na bázi organofosfátů, byl by už dávno nebožtík, a nejen on. Stejně by to podle novináře dopadlo, i kdyby byl otráven v Německu.

Jan Schneider však svůj komentář začíná slovy, že ti novodobí Goebbelsové tvrdí, že se tak opravu stalo a že na odebraných vzorcích tu shodu potvrdilo několik laboratoří.

„Má to jen jeden háček. Ty vzorky nebyly odebrány forenzně průkazným způsobem. Neobstály by před jakýmkoliv soudem jako důkaz ani v případě ukradené koloběžky. Někdo něco někam dopravil a prohlásil, že to jsou vzorky odebrané Navalnému. Laboratoře prohlásily, že na dodaných vzorcích zjistily stopy Novičoku. Jak to ale souvisí s Navalným, respektive zda ty vzorky vůbec souvisí s Navalným, není vůbec prokázáno. Ani inkvizice ale k odsouzení nikdy nepotřebovala uzavřený řetěz důkazů,“ píše novinář.

Dále připomíná, že Němci pro jistotu ty vzorky neposlali do Ruska, protože by Rusové tu habaďůru mohli odhalit. A přitom podle něj naléhavě vyzývají Rusko, aby otravu Navalného šetřilo, a pilně o tom uvědomují světovou veřejnost, o této své péči, a o tom, že Rusové na tuto jejich výzvu neodpovídají. „Nějak přitom padá pod stůl, že Rusové, co na nich bylo, vyšetřili, a naopak žádali po Němcích, aby jim dodali ty své vzorky, aby mohli dál vyšetřovat. Že tedy na tahu jsou Němci, ne Rusové. Člověku se až nechce věřit, že dospělí lidé na nejvyšších politických úrovních hrají tak dementně pubertální hrátky,“ uvádí Schneider.

Autor nadále připomíná videonahrávku pořízenou někým z Navalného blízkých, podle které je podle něj nade vší pochybnost jasné, že ať už se Navalnému udělalo špatně nebo byl otráven, Novičokem to nebylo. Dodává, že nervové plyny na bázi organofosfátů paralyzují nervy tak, že člověk nemůže dýchat. „V tom letadle ale Navalnyj křičí, ba řve,“ připomíná Schneider.

Otrávené lahve

Následně novinář připomíná poslední kousek nejbližších Navalného, ti se totiž prý hodinu po otrávení opozičního politika vrátili do jeho hotelového pokoje v Tomsku, kde prý našli lahev se stopami Novičoku na povrchu.

„To znamená, že Navalnyj by přežil okamžitě působící Novičok, jehož účinky se v jeho případě záhadně projevily až za dobu od opuštění hotelu až po vzlet letadla. Jo, a navíc to prý působilo jenom na Navalného,“ píše Schneider a dodává, že zase nikde není doloženo, že Navalnyj s tou lahví vůbec přišel do styku. „Ti, kteří by Navalného chtěli takto otrávit, by nesměli mít IQ ani na úrovni čísla svých bot. Nota bene, tajná služba, která prý za ‚otravou stojí´, by nechala na pokoji předmět doličný? To si snad z nás někdo dělá ... jak to říci slušně?“ táže se autor.

Připomíná také Navalného kamarádku, která uprchla do Velké Británie tak rychle, že ji nikdo nestihl vyslechnout.

„Možné vysvětlení tomu, co se kde s jedy děje, je skutečnost, že Skripal se chtěl vrátit do Ruska, a oni údajní ruští zabijáci tvořili ve skutečnosti záchranný tým, který ale přišel pozdě. Navalnyj se také chce vrátit do Ruska. Proč, hrozí-li mu tam takové nebezpečí? Nebo to je celé jinak, a on se domnívá, že mu Putin bude muset dát perfektní ochranku, a že bude jak v čokoládě?“ ptá se Schneider.

Kde, kdy, jak, čím a proč

Autor se táže, že pokud připustíme, že byl Navalnyj otráven, není tedy jasné kde, kdy, jak, čím a proč. Nakonec podle něj zbývá zjistit, v čí prospěch. „A najednou se to samo vyvrbuje, když ti, co bez důkazů osočují Rusko z otravy Navalného, jedním dechem a kvapně tvrdí, že by neměl být dokončen plynovod Nord Stream 2. Čímž se do případu dostává paprsek světla z úplně jiného úhlu,“ zamýšlí se novinář.

A zdůrazňuje, že proti dostavbě plynovodu Nord Stream 2 jsou vehementně Američané, kteří dokonce sankcionují každého, kdo má s dostavbou něco společného, jelikož chtějí do Evropy dovážet svůj předražený zkapalněný plyn.

Připomíná také, že proti plynovodu jsou absurdně i Poláci, stejně jako Ukrajinci argumentují naprosto neuvěřitelně. Opakuje, že v Německu jsou síly rozloženy rovnoměrně.

„Jediní, komu Navalného ,otrava´ vedoucí k zastavení výstavby Nord Streamu 2 nevyhovuje, jsou ti, kteří ji prý měli způsobit – Rusové. Nevyhovuje ale též části německé politické scény, která je nyní v těžké defenzívě,“ píše Schneider a dodává, že německá vláda vyzývá Rusko k vyšetření případu, který se podle všeho stal až na německé půdě, jestli vůbec.

„Rozhodují-li se tedy Němci na základě informací deformovaných podle politických přání, pak můžeme s jistou nadsázkou říci, že začíná být jasné, proč prohráli válku a proč tímto stylem nemají šanci žádnou další vyhrát. Nakonec – i to je možná k něčemu dobré, a navíc je to jejich volba,“ končí svůj komentář novinář Jan Schneider.

Situace s možnou otravou Alexeje Navalného

20. srpna byl zakladatel Fondu boje s korupcí hospitalizován v Omsku poté, co se mu v letadle udělalo špatně. Lékaři diagnostikovali metabolickou poruchu, která způsobila prudký pokles hladiny cukru v krvi. Zatím není jasné, co to způsobilo, ale v Navalného krvi a moči nebyly nalezeny žádné jedy. Později byl Navalnyj transportován letadlem do Německa. Poté vláda SRN s odvoláním na vojenské lékaře oznámila, že Navalnyj byl údajně otráven látkou ze skupiny toxických bojových látek Novičok.

Kabinet ministrů Spolkové republiky Německo později uvedl, že závěry německých odborníků potvrdily švédské a francouzské laboratoře, přičemž OPCW na žádost Berlína provádí vlastní výzkum. V tomto ohledu Kreml uvedl, že Berlín o svých závěrech neinformoval Moskvu a ruské ministerstvo zahraničí zdůraznilo, že Rusko čeká na odpověď Německa na oficiální žádost o tuto situaci.

Ještě v den hospitalizace Navalného začaly kontroly provádět ruská prokuratura a policie. Ruské velvyslanectví v Berlíně uvedlo, že očekává, že německá strana bude co nejrychleji reagovat na žádost úřadu generálního prokurátora Ruska ze dne 27. srpna o právní pomoc v případě Navalného. Vyšetřovací výbor RF již dříve poslal ke kontrole do západosibiřského úřadu prohlášení stoupenců Navalného, že na opozičníka byl údajně spáchán atentát. Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov poznamenal, že de facto probíhají vyšetřovací akce týkající se situace s Navalným, pokud bude potvrzena přítomnost jedovaté látky, bude vyšetřování de iure zahájeno.

7. září berlínská klinika Charité oznámila, že stav Navalného se zlepšil, byl probuzen z kómatu a odpojen od plicního ventilátoru. V úterý Navalnyj zveřejnil svou první fotografii poté, co se probudil z kómatu, a řekl, že předchozí den mohl celý den dýchat sám.