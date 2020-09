Berlín neodpověděl na otázku o láhvi z hotelu, kde bydlel Navalnyj

Ve čtvrtek se na oficiálním účtu Instagramu Navalného objevilo sdělení, že jed Novičok, kterým byl údajně otráven, byl objeven na lahvích z pokoje v tomském hotelu Xander Hotel.

Rovněž se tam uvádí, že poté, co se zaměstnanci FBK (Fondu boje proti korupci) dozvěděli o hospitalizaci Navalného, zavolali advokáta, vešli do pokoje, z něhož právě odešel, a začali zaznamenávat, popisovat a balit vše, co tam našli, včetně lahví od hotelové vody.

„Spolková vláda vzala na vědomí video, které tým Navalného zveřejnil online. V případě otázek týkajících se tohoto videa kontaktujte tým Navalného. Všechno, co jsme chtěli říct, jsme vyjádřili v tiskových zprávách, prohlášeních, včetně kancléřky. Nemáme co dodat,“ prohlásil Seibert na pátečním briefingu v rámci odpovědi na otázku, zda jsou láhve v držení SRN.

Na otázku, mohou-li německé úřady předat láhev Rusku jako „potenciální důkaz“, Seibert odpověděl, že „není co dodat k tomu, co toxikologové v Německu a také nezávisle ve Francii a Švédsku řekli o povaze a původu jedu“.

Aktualizujeme.