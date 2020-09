Ondráček o Sýrii: Hlavně, aby tam ten zlý Putin nechtěl nastolit mír

Regionální bezpečnostní analytik společnosti Le Beck se sídlem na Středním východě Giuseppe Maria Del Rosa ve svém článku píše, že se nejednalo o ojedinělý případ střetu ruských a amerických vojsk na území Sýrie letos v srpnu, naopak celá série konfliktů odstartovala po částečném odchodu amerických sil ze severovýchodní Sýrie a riziko dalších střetů v regionu roste.

Podle něj podobné střety mohou být strategií, kterou Rusko testuje hranice amerických jednotek v rámci své snahy přimět je k celkovému odchodu z oblasti východní Sýrie.

Ve svém komentáři Del Rosa připomněl rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa stáhnout tisíc příslušníků amerických sil ze Sýrie, které si šéf Bílého domu ale rychle rozmyslel a souhlasil s udržením menšího počtu vojáků v omezenějším prostoru k „ochraně ropy“.

Vysvětluje, že následné přeskupení amerických jednotek vedlo k rozšíření operačního prostoru ruských sil v severovýchodní Sýrii - vojáci obou zemí jsou si tak nyní blíže a opakovaně na sebe narážejí.

Analytik předpokládá, že napětí mezi Spojenými státy a Ruskem může být spojeno s nedávným podpisem dohody o těžbě ropy mezi americkou společností a syrskou kurdskou samosprávní administrativou. Upozorňuje, že tímto Spojené státy své přítomnosti v Sýrii dávají rozměr, který přesahuje původní mandát boje proti teroristické organizaci Islámský stát (teroristická organizace zakázaná v Rusku pozn.) a signalizuje záměr dlouhodobě zůstat v regionu s bohatými ropnými nalezišti, čehož se syrské provládní síly vždy obávaly.

Tento důvod označuje odborník za pravděpodobnější i kvůli tomu, že mnohé zprávy naznačovaly ruský zájem uzavřít podobnou dohodu o průzkumu a využívání ropných polí v oblasti, kterou však kurdská samospráva jasně odmítla.

Poukazuje, že v tomto směru může nedávno uzavřená smlouva s Kurdy garantovat Američanům pětadvacetiletou přítomnost a výstavbu těžební infrastruktury v oblastech, které ovládají Syrské demokratické síly, přičemž takto získanou ropu mohou američtí těžaři prodávat na kurdských autonomních územích a potenciálně dále vyvážet přes Turecko a Irák.

Tyto důvody, stejně jako potenciální ruská touha po odvetě za neúspěch jednání s Kurdy, zřejmě posílí možnost dalších vojenských střetů v Sýrii, deklaruje závěrem analytik.

Český poslanec Zdeněk Ondráček sdílěll na své facebookové stránce odkaz na převyprávění tohoto článku v češtině a poskytl vlastní komentář.

Dodal, že informace, že Američané „tam kradou ropu a armáda tam brání zloděje je ale hezká“.

Připomeňme, že zástupce Rady národní bezpečnosti USA obvinil ruskou armádu z porušování pravidel pro předcházení konfliktům v Sýrii a ze spáchání nehody, v důsledku čehož byli američtí vojáci zraněni.

Ruské Centrum pro usmíření válčících stran v Sýrii ze své strany oznámilo, že 25. srpna prováděla ruská vojenská policie rutinní hlídky na severovýchodě Arabské republiky a ze vzduchu byly kryty vrtulníky, jejichž použití je povoleno rusko-americkými dohodami. Podle centra trasa, složení hlídky a fakt doprovodu kolony vrtulníky bylo uzavřeno s USA 24. srpna, stejně jako trasy pohybu kolony v zóně odpovědnosti mezinárodní protiteroristické koalice.

Jak však poznamenalo centrum poté, co se konvoj dostal do zóny kontroly koalice, začala ho pronásledovat dvě americká obrněná vozidla. Rovněž bylo zjištěno, že silnici dále po trase zablokovaly další dvě obrněná vozidla.

Centrum zdůraznilo, že „ruská hlídka přijala veškerá možná opatření, aby zabránila incidentu a dále plnila přidělený úkol“, a také to, že ruská skupina sil „bude i nadále přísně dodržovat dohody dosažené při plnění úkolů boje proti mezinárodnímu terorismu v Sýrii“.

Dříve náčelník Generálního štábu Ozbrojených sil RF generál Valerij Gerasimov rovněž uvedl, že americká armáda se navzdory dohodám pokusila blokovat pohyb ruské hlídky. V reakci na to „byla přijata nezbytná opatření k zabránění incidentu a dalšímu plnění úkolu“. Ministerstvo obrany uvedlo, že americké straně byly poskytnuty „komplexní vysvětlení“ o incidentu.

Pentagon uvedl, že „varoval“ Rusko před jeho připraveností chránit svou armádu po incidentu v Sýrii a vyzval k návratu k mechanismu prevence konfliktů v arabské republice.

Podle něj ruské vojenské jednotky údajně porušily dohodu o předcházení konfliktům v Sýrii a zranily americké vojáky svým „záměrným provokativním a agresivním chováním“.

Hoffman zároveň ocenil americkou armádu za „profesionalitu a zdrženlivost“.