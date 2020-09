V Bělorusku se u policejní stanice zapálil muž. Policie odhalila možné motivy tohoto sebevražedného pokusu. Video

K mimořádnému činu dnes došlo ve městě Smaljavičy v Minské oblasti, kde se neznámá osoba pokusila upálit u sídla policie. Podle zdrojů muž před tím, než se polil benzínem a zapálil se, nevykřikoval žádná hesla. Na video záběrech je možné vidět, že hned poté, co se dotyčný zapálil, si sundal část svého hořícího oblečení, začal křičet a volat o pomoc. Jeden z policistů následně vyběhl z budovy místního policejního oddělení a hořícího muže uhasil. V současné době se muž nachází na jednotce intenzivní péče a uvádí se, že má těžké popáleniny na devadesáti procentech těla.

Podle předběžných informací je pachatelem tohoto zoufalého činu šestatřicetiletý muž Sergej R. Zdroj uvádí, že hlavní příčinou jeho konání je podle slov jeho příbuzných alkohol. Dodali rovněž, že před několika dny muž volal na policii, aby informoval o svém záměru spáchat sebevraždu, a sice oběsit se na hřbitově.

Tuto informaci potvrdila i běloruská policie. Jak uvádí Vyšetřovací výbor Běloruska, dotyčný se v roce 2016 léčil kvůli psychické nemoci a sebevražedným sklonům.

Bývalá kandidátka v běloruských prezidentských volbách Světlana Tichanovská ve svém video projevu v mimořádných debatách v Radě OSN pro lidská práva (UNHRC) oznámila, že považuje za nutné neodkladné mezinárodní zasahování kvůli současné situace v republice.