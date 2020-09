Polsko pohrozilo Bělorusku sankcemi

V pátek litevský prezident Gitanas Nausėda hovořil telefonicky s polským prezidentem Andrzejem Dudou.

„Prezidenti také projednali otázku sankcí proti Bělorusku. Polsko bylo vyzváno, aby se připojilo k uložení regionálních sankcí a tím prokázalo solidaritu s běloruskou občanskou společností, která je vystavena agresi a politickým represáliím,“ uvádí se ve zprávě.

„Polský prezident prohlásil, že uvažuje o zavedení národních sankcí proti Bělorusku,“ sdělili v tiskové službě litevského prezidenta.

Evropská komise vyzvala Lukašenka k dialogu s běloruským lidem

Evropská komise je přesvědčena, že běloruský prezident Alexandr Lukašenko by měl zahájit diskusi s občany země, řekl mluvčí tiskové služby EK a zahraniční politiky EU Peter Stano.

„Musí zahájit dialog se svým lidem,“ prohlásil Stano na tiskové konferenci.

Lukašenko již dříve uvedl, že je připraven k dialogu, přičemž poznamenal, že hovoří s lidmi a „bude vést dialog pouze s pracovními kolektivy“.

Ve čtvrtek Evropský parlament přijal rezoluci, ve které neuznává Lukašenka běloruským prezidentem, zatímco Koordinační radu opozice europoslanci uznali za dočasný zástupce lidu.

Stano prohlásil, že „řešení situace musí být nalezeno pomocí celonárodního inkluzivního dialogu“. „Lukašenko to zatím odmítá. A to je to, co mu říkáme my i všichni ostatní partneři v mezinárodním společenství - musíte zahájit dialog se svými občany,“ dodal.

Masivní opoziční protesty začaly v Bělorusku 9. srpna po prezidentských volbách, které vyhrál současný běloruský prezident Alexandr Lukašenko - podle údajů Ústřední volební komise získal 80,1 % hlasů. V prvních dnech byly akce potlačovány bezpečnostními silami, které proti demonstrantům, kteří s výsledky nesouhlasili, použily slzný plyn, vodní děla, zábleskové granáty, gumové projektily. Podle oficiálních údajů bylo v prvních dnech zadrženo více než 6,7 tisíc lidí. Jak uvádí ministerstvo vnitra republiky, během nepokojů byly zraněny stovky lidí, včetně více než 130 policistů. Úřady oficiálně potvrdily smrt tří demonstrantů.