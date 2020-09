Výživová poradkyně prozradila, jak se správně stravovat bez diety

„Metoda talíře“ pomáhá pochopit, jaké množství potravin určitého typu lze do jídelníčku zahrnout. Polovina talíře by měla být zelenina, syrová nebo vařená. Čtvrtinu talíře tvoří vysoce biologicky hodnotné bílkoviny, jako jsou vejce, libové maso, mořské plody, ryby nebo luštěniny. Další čtvrtina jde na komplexní sacharidy - těstoviny, rýži, brambory nebo celozrnný chléb. Výživová poradkyně také navrhla doplnit talíř malým množstvím zdravých tuků - avokádem, ořechy nebo semeny.

S cílem systematizace přípravy jídla Orozová radí nejprve vzít syrovou nebo vařenou zeleninu, která má nízký obsah kalorií, ale díky ní je jídlo syté. Poté navrhuje přidat bílkoviny a sacharidy - jejich podíl závisí na denním výdaji energie, a poté doplnit jídlo zdravými tuky.

Výživová poradkyně Elisa Escorihuelová však upozornila, že si lidé ne vždy pamatují doporučení konzumovat složité sacharidy, například celozrnný chléb. Další chybou je výběr nesprávných potravin s bílkovinami, jako jsou polotovary, které obsahují vysoký obsah cukru, solí a nasycených tuků. Orozová také uvedla, že je běžné, že lidé zapomínají na rozmanitost: maso jedí častěji než ryby, mořské plody nebo luštěniny.

Vysvětlila, že tato metoda skutečně může pomoci zhubnout. Základem stravy je zelenina, která přispívá k nasycení díky vláknině a vodě a bílkoviny mají vysokou biologickou hodnotu. Jsou také zdravější a mají nižší obsah nasycených tuků. Sacharidy se musí pomalu rozpouštět ve vodě a musí být komplexní. To vše pomáhá k většímu nasycení.

Při výpočtu porcí musíme věnovat pozornost sacharidům a tukům: jejich množství závisí na potřebách a cílech člověka. Navíc kvůli trávicím problémům nebo nesnášenlivosti určitých potravin musíme přesně určit velikost porce zeleniny. Orozová zdůraznila, že jídelníček by měl být individuální a vycházet z konkrétní potřeby. Kromě toho bychom neměli zapomínat na cvičení, dostatečné pití vody a snažit se vyhnout stresu.

Pro vegetariány, jak vysvětlila Escorihuelová, existují dvě možnosti tohoto způsobu stravování. V prvním případě by polovina talíře měla sestávat ze zeleniny a malého množství ovoce a druhou by měly tvořit rostlinné bílkoviny. Ve druhé variantě by polovina talíře měla být také zelenina nebo ovoce, čtvrtina bílkovin a zbytek by měly tvořit komplexní sacharidy.