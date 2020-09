Tomský hotel oznámil výsledky prohlídky v pokoji Navalného

Na účtu Navalného na Instagramu bylo předtím zveřejněno prohlášení o tom, že hned po jeho hospitalizaci zavolali lidé z jeho týmu advokáta a v jeho přítomnosti sestavili seznam všeho, co bylo v pokoji Xander Hotel, a zabalili některé předměty za účelem předání vyšetřovatelům. Ve zprávě se praví, že na lahvích byly nalezeny stopy Novičoku.

Jedna zaměstnankyně hotelu sdělila Sputniku, že po této publikaci byla v hotelu vykonána inspekce

„Rospotrebnadzor odebral vzorky, ale nebylo nic nalezeno, pokoj byl uklizen jako vždy, velmi pečlivě… Kdyby tam něco bylo, již bychom tu nepracovali,“ míní žena.

Dokáže rychle listovat Instagramem

V sobotu opozičník a blogger Alexej Navalnyj na Instagramu zveřejnil příspěvek, ve kterém prozradil, jak probíhá jeho zotavení na berlínské klinice Charité.

Aktivista poznamenal, že potíže s používáním telefonu, který je v jeho rukou k ničemu, nebo problémy s nalitím vody, jsou naprostý nesmysl. Vysvětlil však, že ještě nedávno nepoznával lidi a nevěděl, jak má mluvit. Proto za ním podle jeho slov každé ráno chodil lékař s tabulí, který ho vždy požádal, aby na ni napsal nějaké slovo.

„To mě přivedlo k zoufalství, protože, když jsem už chápal, co po mně lékař chce, tak jsem nevěděl, kde mám ta slova sehnat. Kde v hlavě slova vznikají? Kde mám to slovo najít a jak to udělat tak, aby i něco znamenalo? “ uvedl blogger a zdůraznil, že to všechno pro něj bylo nepochopitelné.

Vzhledem k tomu, že nevěděl, jak vyjádřit své zoufalství, jednoduše mlčel. To je však podle bloggera pozdní fáze, na kterou si pamatuje.

V současné chvíli se mu prý při chůzi po schodech třesou nohy, ale i tak z něj doktoři dokázali z „technicky živého člověka“ udělat člověka, který „dokáže rychle listovat Instagramem“ a chápe, komu a čemu dát lajky.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алексей Навальный (@navalny) 19 Сен 2020 в 2:09 PDT

Incident s Navalným

Bloger Alexej Navalnyj byl 20. srpna hospitalizován v Omsku poté, co se mu udělalo špatně v letadle. Podle závěrů vyšetření mu místní lékaři diagnostikovali metabolickou poruchu, která způsobila prudkou změnu hladiny cukru v krvi. Co bylo příčinou, není zatím jasné, ale podle údajů omských odborníků jedy v krvi a moči Navalného nalezeny nebyly.

Primář Omské pohotovostní nemocnice č. 1, ve které léčili Navalného, Alexandr Murachovskij poznamenal, že diagnóza hovořící o „otravě“ byla hlavní po hospitalizaci pacienta, laboratorní testy ji však nepotvrdily. Později byl Navalnyj letecky přepraven do Berlína.

Německá vláda s odkazem na vojenské zdravotníky učinila prohlášení, že byl prý otráven látkou Novičok. V Kremlu prohlásili, že ruská strana nebyla oficiálně informována o těchto závěrech, a zdůraznili, že Moskva očekává od německých úřadů odpověď na oficiální dotaz o dané situaci.

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov zdůraznil, že Berlín ignoruje oficiální žádosti o poskytnutí dat „v reakci na konkrétní otázky“ ruské generální prokuratury. Kromě toho Rusko s odkazem na lékaře z Omsku tvrdí, že nemá důkazy o tom, že by byl Navalnyj otráven Novičokem.

Připomeňme také, že v den, kdy byl Navalnyj hospitalizován, začalo státní zastupitelství a policie provádět šetření. Tiskový mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov poznamenal, že vyšetřovací akce týkající se situace s Navalným de facto probíhají, a pokud bude potvrzena přítomnost jedovaté látky, bude vyšetřování zahájeno a de iure.