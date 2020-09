Zástupce USA: Rusko musí souhlasit s kontrolou zbraní. Jinak modernizujeme naše střely před jejich branami

Poté, co USA jednostranně vystoupily z dohody o raketách krátkého a středního doletu INF v minulém roce, zůstává dohoda New START z roku 2011 jediným dokumentem regulujícím zbraně mezi Washingtonem a Moskvou. Ta ale skončí v únoru příštího roku. Nehledě na to zatím neprobíhají jednání o jejím nahrazení.

USA nyní chtějí prodloužit dohodu New START o méně než pět let, a chtějí tak učinit pomocí memoranda o záměru, ne pomocí plnohodnotné zavazující smlouvy, prohlásil Marshall Billingslea, speciální představitel Spojených států pro kontrolu zbraní. Ten poskytl své vyjádření pro ruské noviny Kommersant v neděli.

Co se týče možného vzniku nové dohody – Washington má požadavky. Prvním požadavkem je, aby se Čína stala stranou této dohody. Rusko v této otázce nemá teoreticky žádné připomínky. Požaduje ovšem, aby v takovém případě byly stranami dohody také Francie a Velká Británie.

„Myslíme si, že je nezbytné, aby specificky byla zmíněna Čína,“ prohlásil Billingslea pro Kommersant. „Když hovoříme o nové smlouvě, tak naše pozice je taková, že bychom měli myslet na třístrannou dohodu,“ uvedl a dodal, že Washington chce udržet Francii a Velkou Británii mimo dohodu, jelikož ani jeden z těchto států „aktivně nevyvíjí a nerozmísťuje“ jaderné zbraně ve stejném měřítku jako Čína. Peking ze své strany takovou dohodu odmítl.

Rusko také tlačilo na USA, aby snížily počet svých jaderných zbraní v Evropě. Billingslea ovšem uvedl, že to není možné. „My rozhodně jsme připraveni hovořit s Ruskem o NATO a o našich zárukách jaderného zastrašování,“ uvedl. „Ale neodstraníme naše jaderné zbraně z žádného místa, kde se nyní nacházejí,“ dodal.

Dalším klíčovým bodem je otázka taktických raket. O těch se ruské vedení v minulosti odmítalo bavit. Otázkou jsou také ruské inspekce amerických taktických zbraní. Bilingslea uvedl, že USA jsou „zcela jistě připraveny jednat“ o těchto otázkách s Moskvou.

Pokud by Rusko odmítlo americké podmínky, Bilingslea varoval: „Když to Rusko odmítne… tak poté, co Trump bude znovuzvolen, tak bude vstupné, jak říkáme v USA, zvýšeno.“

Pokračoval slovy o tom, že pokud nebude do února dosaženo dohody, USA zcela odstoupí od smlouvy a bude usilovně pracovat na modernizaci svých jaderných arzenálů. „Rusko z velké části modernizovalo své jaderné arzenály,“ uvedl. „My právě začínáme s našimi. A budeme velmi šťastni, když budeme moci pokračovat bez omezení START.“

Vyjádření Vladimira Putina

Ruský prezident se vyjádřil k vytváření nových jaderných zbraní a nosičů ze strany jeho země.

„Museli jsme tyto zbraně vytvořit jako odpověď na umístění amerických protiraketových obranných systémů, které budou v budoucnosti schopny neutralizovat, vynulovat náš veškerý jaderný potenciál,“ uvedl ruský prezident v rozhovoru v průběhu minulého týdne.