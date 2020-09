Alexej Navalnyj si vyžádal navrácení svého oblečení a promluvil o svých prvních pocitech po probuzení z kómatu

Již měsíc uběhl od doby, co byl hospitalizován ruský bloger Alexej Navalnyj poté, co se mu v letadle udělalo nevolno. Momentálně se již nenachází v kómatu a komunikuje s okolím. Na svém blogu nyní zveřejnil první příspěvek od doby, co byl probuzen z umělého spánku, ve kterém žádal o navrácení oblečení.

Bloger napsal, že se zajímal o to, kde skončily věci, které měl na sobě v letadle.

„Předtím, než dovolili, abych byl převezen do Německa, sundali ze mě všechno oblečení a vyslali mě úplně nahého,“ napsal.

Navalnyj tvrdí, že jeho oblečení je důležitým hmotným důkazem. „Zákonná lhůta 30 dní na vyšetřovací kontrolu uplynula. Požaduji, aby bylo moje oblečení pečlivě zabaleno do plastového sáčku a bylo mi navráceno,“ napsal.

„Oblečení Alexeje Navalného není v nemocnici. Bylo zabaveno vyšetřovacími orgány. Otázka tak směřuje k nim,“ uvedla.

Zástupkyně ministerstva zdravotnictví v Omské oblasti v pondělí Sputniku řekla, že oblečení Alexeje Navalného, ve kterém byl převezen do omské nemocnice, se nenachází v samotném zdravotnickém zařízení.

Na svém účtu na Instagramu zveřejnil Navalnyj také příspěvek, ve kterém promluvil o prvních vzpomínkách po probuzení z kómatu.

„Těžko se to dá označit za vzpomínku, spíš soubor prvních pocitů a emocí,“ uvedl. Navalnyj přiznal, že hned po probuzení nic nechápal a nikoho nepoznával. Dokonce nemohl ani mluvit a ani si nedokázal představit, co to je řeč. Podle jeho slov si vzpomíná jen na to, jak ležel a čekal, kdy přijde „ona“ – tedy jeho žena. Přitom však ani nechápal, kdo je a jak vypadá. Dále uvedl, že měl rozostřený pohled, a i když něco uviděl, stejně si to nemohl zapamatovat.

„Velmi pohodlně mi upravuje polštář. Nemluví tiše a soucitně. Mluví vesele a směje se,“ uvedl a dodal, že během návštěvy své manželky se cítil dobře a právě to urychlilo proces rekonvalescence.

Připomeňme, že Navalnyj byl již probrán z umělého spánku a začíná být aktivní i na sociálních sítích. Vysvětlil, že ještě nedávno nepoznával lidi a nevěděl ani, jak má mluvit. Proto za ním podle jeho slov každé ráno chodil lékař s tabulí, který ho vždy požádal, aby na ni napsal nějaké slovo.

V současné chvíli se mu prý při chůzi po schodech třesou nohy, ale i tak z něj doktoři dokázali z „technicky živého člověka“ udělat člověka, který „dokáže rychle listovat Instagramem“ a chápe, komu a čemu dát lajky.

Incident s Navalným

Bloger Alexej Navalnyj byl 20. srpna hospitalizován v Omsku poté, co se mu udělalo špatně v letadle. Podle závěrů vyšetření mu místní lékaři diagnostikovali metabolickou poruchu, která způsobila prudkou změnu hladiny cukru v krvi. Co bylo příčinou, není zatím jasné, ale podle údajů omských odborníků jedy v krvi a moči Navalného nalezeny nebyly.

Primář Omské pohotovostní nemocnice č. 1, ve které léčili Navalného, Alexandr Murachovskij poznamenal, že diagnóza hovořící o „otravě“ byla hlavní po hospitalizaci pacienta, laboratorní testy ji však nepotvrdily. Později byl Navalnyj letecky přepraven do Berlína.

Německá vláda s odkazem na vojenské zdravotníky učinila prohlášení, že byl prý otráven látkou novičok. V Kremlu prohlásili, že ruská strana nebyla oficiálně informována o těchto závěrech, a zdůraznili, že Moskva očekává od německých úřadů odpověď na oficiální dotaz o dané situaci.

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov zdůraznil, že Berlín ignoruje oficiální žádosti o poskytnutí dat „v reakci na konkrétní otázky“ ruské generální prokuratury. Kromě toho Rusko s odkazem na lékaře z Omsku tvrdí, že nemá důkazy o tom, že by byl Navalnyj otráven novičokem.

Připomeňme také, že v den, kdy byl Navalnyj hospitalizován, začalo státní zastupitelství a policie provádět šetření. Tiskový mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov poznamenal, že vyšetřovací akce týkající se situace s Navalným de facto probíhají, a pokud bude potvrzena přítomnost jedovaté látky, bude vyšetřování zahájeno de iure.