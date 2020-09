Ruské ministerstvo zahraničí okomentovalo kroky USA ohledně militarizace vesmíru

„Viděli jsme a slyšeli jsme bohužel prohlášení amerických představitelů a jejich spojenců o tom, že by chtěli udělat něco jako vojenské využití vesmíru. Myslíme si, že je potřebný takový dokument, který by nám dával mezinárodní právní záruky, že nedojde k vývozu jakýchkoliv zbraní na oběžnou dráhu,“ uvedl.

Dodal, že v této souvislosti navrhují použít to, co se učinilo již dříve. „Není to poprvé, co se setkáváme s touto otázkou. Jsme připraveni vážně jednat o této otázce (na konferenci o odzbrojení) v Ženevě,“ uvedl.

Militarizace vesmíru

V roce 2018 podpořil tehdejší americký ministr obrany James Mattis návrh na založení operativního velení vesmírných sil v rámci Ozbrojených sil USA. Rovněž označil vesmír za bojiště budoucnosti. Podle prezidenta Donalda Trumpa již soupeři a odpůrci USA zahájili militarizaci vesmíru.

Podle náčelníka generálního štábu ozbrojených sil a prvního náměstka ministra obrany Ruské federace generálmajora Valerije Gerasimova se USA snaží využít vesmír k vojenským účelům. Země proto vytváří předpoklady pro jeho militarizaci a Rusko bude muset vyvinout protiopatření.

„V poslední době Pentagon opakovaně zdůrazňoval, že má v plánu využít vesmír na vojenské účely. Kvůli tomu se formuje nový typ vojsk, vesmírné jednotky, což vytváří předpoklad pro militarizaci vesmíru,“ uvedl dříve Valerij Gerasimov.

Budoucí války jsou spojeny s přenosem nepřátelských akcí do informační sféry, dodal náměstek ministra.

Americká strategie

„Naše politika a strategie bere ohled na mnoho projektů našich soupeřů pro boj se satelity. Děláme akcent na garancích (plnění) kosmických misí, stabilitě a zadržování agrese proti USA, včetně agrese proti našim kosmickým systémům, systémům našich partnerů a spojenců,“ dodali v Pentagonu.

Zmiňme, že v červnu tohoto roku informovalo zase americké ministerstvo obrany o tom, že došlo k dokončení Strategie obrany v kosmu. Uvádělo se, že jde o reakci na hrozby ze strany Ruska a Číny, které údajně plánují umísťovat zbraně ve vesmíru, nebo instalovat jiné zbraně namířené proti americkým vesmírným silám.

Rusko se v této souvislosti vyjádřilo, že prosazuje schválení rezoluce, která by zabránila závodu ve zbrojení v oblasti vesmíru. Rusko má být podle slov náměstka ředitele Roskosmosu Sergeje Saveljeva připraveno k rozsáhlejšímu partnerství s USA nejenom v oblasti dodávek raketových motorů a přepravě astronautů na Mezinárodní vesmírnou stanici, ale i v dalších oblastech. Podotkl však, že podobné partnerství musí být rovné a reciproční.

„Militarizace vesmíru s následnou dominancí našich amerických partnerů by mohla narušit již tak křehké vztahy mezi oběma zeměmi v této oblasti,“ dodal.