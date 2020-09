Zkoušky vakcíny AstraZeneca jsou v USA pozastaveny kvůli zprávám o vážném onemocnění druhého dobrovolníka

Několik dní poté, co AstraZeneca zastavila klinické testy své vakcíny proti covidu-19 kvůli případu nevyjasněného neurologického onemocnění, jenž se objevilo u dobrovolníka, který se účastnil testů, společnost publikovala dokument o 111 stránkách, kde slibovala lék proti koronaviru „s účinností 50 %“. Tam AstraZeneca poprvé odhalila druhého účastníka testování, který vážně onemocněl při testech Fáze 3 ve Velké Británii.

Ve Velké Británii společnost už obnovila testování, nehledě na to, že u jednoho dobrovolníka se projevila transversální myelitida – zánět příčné části míchy. Diagnóza u druhého nemocného zatím nebyla potvrzena. Nehledě na to, New York Times citovaly svůj zdroj obeznámený se situací, který tvrdí, že i druhý pacient onemocněl stejnou nemocí. AstraZeneca o tom nicméně zatím neinformovala. Vyšlo najevo, že „o první pauze v červenci nebylo veřejně informováno a testy byly obnoveny“, říká článek publikovaný The Telegraph.

Nehledě na tlak na to, aby byly provedeny hlubší studie poté, co byly potvrzeny dva případy těžkého onemocnění, AstraZeneca již obnovila testování ve Velké Británii, Brazílii, Indii a Jižní Africe. V USA zůstávají testy nicméně stále ještě pozastavené poté, co se do situace vložil Národní institut zdraví USA. „Nejvyšší činitelé Národního institutu zdraví jsou velmi znepokojeni,“ prohlásil pro CNN doktor Avindra Nath, ředitel výzkumu virů v Národním institutu pro neurologické poruchy, který je jednou z divizí Národního institutu zdraví USA.

Stejnou pozici zastávají i experti Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv USA.

„Jsme tady proto, abychom chránili americkou veřejnost, uděláme velký kus práce se společností, abychom zjistili, zdali se jedná o velké bezpečnostní riziko či nikoli,“ prohlásil komisař Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv USA Stephen Hahn během živého vstupu na sociálních sítích s republikánským senátorem Timem Scottem za Jižní Karolínu.

„Nemáme všechna fakta, takže nevíme přesně, co to způsobilo, ale skutečně se do toho musíme podívat. A naše hlavní odpovědnost je bezpečí amerických občanů,“ uvedl Hahn.

AstraZeneca byla podle zpráv kritizována za nedostatek transparentnosti ze strany odborné veřejnosti a vědecké komunity.

William A. Haseltine, PhD, bývalý profesor v Harvard Medical School a Harvard School of Public Health, řekl pro Forbes: „Detaily ohledně pozastavení testování AstraZeneca nebyly zcela odhaleny a vnitřní diskuze nebyly zveřejněny. Je dobré vidět, že pozastavili testování kvůli bezpečnosti pacientů. Nehledě na to, nedostatek transparentnosti farmaceutické společnosti je důvodem ke znepokojení. Tato vakcína má zachraňovat životy a vrátit svět k normálu, veřejnost ale nemá mít právo vědět detaily o pokroku ve vývoji léku? Lidé musejí vědět více o tom, co se z bezpečnostního hlediska stalo.“

Nebezpečné gamblerství

Publikovaný dokument, kromě toho, že odhalil narušené klinické testy vakcíny společnosti AstraZeneca, odhalil rizika spojená s velkým spoléháním na nové a nevyzkoušené technologie – šimpanzím adenovirem. Ve srovnání vektorem lidského adenoviru, který byl velmi extenzivně studován a použit pro výrobu velkého množství vakcín a dalších lékařských preparátů, šimpanzí adenovirus nebyl nikdy předtím použit v žádné vakcíně na celém světě. Podle ruských vědců je zde hlavním negativním aspektem absence dlouhodobé studie těchto vakcín: nikdo neví, zdali jsou rizikem z hlediska rakoviny či mají vliv na schopnost plodit děti.

Vakcíny stojící na lidském adenoviru jsou používány velkým množstvím farmaceutických společností při jejich vývoji vakcín proti covidu-19. Jedná se o čínskou společnost CanSino a americkou Johnson&Johnson. Rovněž se jedná o již zaregistrovanou vakcínu Sputnik V, která byla vyvinuta Ústavem Nikolaje Gamaleji.

Sputnik V

Ústav Nikolaje Gamaleji zaregistroval 11. srpna první vakcínu proti novému koronaviru na světě: Sputnik V. Došlo k tomu poté, co vakcína prošla úspěšně 2 fáze testování, kdy prokázala svoji účinnost při vytváření imunity proti covidu. Účinnost byla 100%. Rusko v současné době provádí 3 fázi testování, které se účastní 2 000 lidí.

Sputnik V sestává ze dvou injekcí, které jsou od sebe vzdálené 3 týdny.

Ruský fond přímých investic, jenž se podílí na výrobě preparátu, informoval, že v příštím roce vyrobí 500 milionů dávek vakcíny. Výroba vakcíny se bude provádět i v jiných zemích.

V září přední lékařský časopis The Lancet publikoval výsledky klinických testů Sputniku V fáze 1 a fáze 2. Lancet došel k závěru, že ruská vakcína je bezpečná a efektivní, přičemž neobjevil žádné vážné vedlejší účinky.