U Bajkalu došlo k zemětřesení o síle 5,9 stupně

Jak uvedlo ministerstvo, zemětřesení bylo o síle 5,9 stupně. Dodali, že otřesy byly pociťovány na území 12 okresů, ale informace o obětech a nějakých škodách nebyly hlášeny. Na sociálních sítích se objevily informace, že asi v 21:20 moskevského času (20:20 SEČ) došlo k opakovaným otřesům.

Po zemětřesení byl ve městě Irkutsk zaveden režim zvýšené pohotovosti. „V zastoupení starosty Irkutsku Ruslana Bolotova byl zaveden režim zvýšené pohotovosti. Začalo shromažďování informací o následcích otřesu. Dvě posádky pohotovostní záchranné služby města byly vyslány kvůli sledování možných poškození budov. Oběti ani škody nebyly zjištěny,“ uvedla správa města.

„Objekty infrastruktury a strategické objekty na území Irkutsku fungují v obvyklém režimu,“ uvedli.

Na událost začali reagovat také obyvatelé města na sociální síti. „Právě jsme měli zemětřesení v Irkutsku. Trvalo to asi minutu, bylo to velmi děsivé,“ uvedla jedna z obyvatelek Irkutsku na Instagramu. Někteří pak psali o tom, že po prvním otřesu přišel i druhý. „Třese se to podruhé,“ zněl například jeden z komentářů.

„Ani já nespím, dřevěný dům se stále třese. Teď se to opakovalo, ale otřes byl menší,“ napsala jiná uživatelka.

Zemětřesení v Polsku

Připomeňme, že v červenci došlo k zemětřesení také v Polsku. Na území Polska bylo zaznamenáno zemětřesení o síle 5,1 stupně Richterovy stupnice. Epicentrum zemětřesení se nacházelo 63 kilometrů od města Zielona Góra v Lubušském vojvodství.

Ohnisko zemětřesení Evropsko-středozemní seismologické centrum zaznamenalo v hloubce dvou kilometrů. Epicentrum se nacházelo 63 kilometrů jihovýchodně od města Zielona Góra v Lubušském vojvodství. Polské město leží pouze 201 kilometrů od Prahy. Úřady neinformovaly o žádných zraněných ani způsobených škodách.