Něco pro milovníky sladkého: Tohle určitě nedělejte! Deset chyb, které pokazí jablečný koláč

Hlavní ingrediencí v tomto koláči jsou jablka, proto je důležité vybrat ta správná. Cukrář uvedl, že je nutné vybrat kvalitní, ne příliš zralá, ale ani ne příliš měkká a zelená.

Dále uvedl, že při zpracování těsta byste jej neměli míchat až příliš dlouho a vyhnout byste se měli i mixéru. Vysvětlil, že pakliže se těsto bude míchat příliš dlouho, může se stát, že bude nakonec příliš tvrdé.

„Plátky by měly být tenké, ne příliš tlusté, aby se rychle upekly. Pokud bude koláč stát dlouho v troubě, může být pak suchý,“ dodal.

Doporučil také dát samotné těsto do trouby předem, jelikož v opačném případě by příprava dezertu trvala příliš dlouho a hrozilo by, že se těsto nepropeče. Jablka doporučil jako náplň nakrájet na malé kostky a na ozdobu zase na tenké plátky.

Pakliže chcete, aby byla chuť náplně intenzivnější, cukrář doporučil přidat trošku jablečného džemu či pyré. Zároveň však nedoporučuje míchat různé chutě a ředit náplň vodou.

„Jahodový džem by mohl jídlo pokazit, protože má příliš výraznou chuť, ta by mohla zničit chuť samotných jablek. Ani by se neměl do koláče přidávat citron, i když by se mohlo zdát, že kyselá chuť by mohla dát pokrmu lepší chuť,“ uvedl.

Cukrář uvedl, že také není nutné vymazávat samotnou dortovou formu, jelikož by se mohly okraje koláče rozpadnout. Upozornil také na to, aby se nenechával dlouho krém na plotýnce. Jablečná směs by se měla sundat ze sporáku ihned, co začne bublat.

Co se týče samotného pečení, není nutné koláč nechávat v troubě příliš dlouho. Také je dobré jej umístit na vyšší rošt v troubě, jelikož samotné těsto bude již hotové. „Počkáme, než zezlátnou jablka na povrchu koláče,“ uvedl a dodal, že doba pečení by měla být kolem 25 minut.

Jablečný koláč je dobré nechat před konzumací vychladnout a skladovat jej v lednici v uzavřené nádobě. U těsta je pak důležité mít na paměti vyváženost ingrediencí. Pozor byste si měli dávat především na množství mouky, protože pokud se bude přidávat poměrně mokré ovoce, jako jsou jablka, rovnováha ingrediencí se vytratí, tudíž dort pak nemusí být tak chutný, dodal.

Pokud se rozhodnete použít listové těsto, je dobré jej skladovat na chladném místě před samotnou přípravou. Pokud je totiž těsto teplé, může se rozpadávat, dodal.