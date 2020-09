Ruská vakcína společnosti Vektor bude zaregistrována 15. října

Dokončení procesu registrace preparátu, který dostal název EpiVakKorona, se plánuje na 15. října.

Po registraci vakcíny bude pokračovat testování. Konkrétně bude vakcína testována na dobrovolnících starších 60 let a lidech, kteří mají problémy s chronickými onemocněními. Také bude proveden test pomocí placeba na 5000 lidech různého věku.

Nová vakcína EpiVakKorona se bude vyrábět pomocí průmyslových kapacit společnosti Vektor.

Na konci minulého týdne skončila první fáze klinického testování EpiVakKorona. Jak prohlásil jeden z čelních vědeckých pracovníků Vektoru Alexandr Ryžikov, testy prokázaly úplnou bezpečnost preparátu, který byl vytvořen na základě peptidů: nehledě na to, že nová vakcína neposkytuje doživotní imunitu před novým koronavirem, chrání před nákazou v průběhu minimálně půl roku.

Podle slov vědce, třetí fáze testů EpiVakKorona, kdy se bude zkoumat její efektivita, se bude účastnit nejméně 3000 lidí. Materiály věnované výsledkům testů se objeví jak v ruských, tak i zahraničních informačních zdrojích, ujistil Ryžikov.

Problémy AstraZenecy

Před několika dny vyšly najevo problémy společnosti AstraZeneca s jí vyvíjenou vakcínou na základě vektoru opičího adenoviru. Testování v USA zůstává zastaveno, neboť se objevily informace o druhém pacientovi, u něhož se během testů projevily zdravotní problémy.

Ve Velké Británii společnost už obnovila testování, a to nehledě na skutečnost, že u jednoho dobrovolníka se projevila transversální myelitida – zánět příčné části míchy. Diagnóza u druhého nemocného zatím nebyla potvrzena. Noviny New York Times citovaly svůj zdroj obeznámený se situací, který tvrdí, že druhý pacient onemocněl stejnou nemocí jako první.

Nehledě na tlak na to, aby byly provedeny hlubší studie poté, co byly potvrzeny dva případy těžkého onemocnění, AstraZeneca již obnovila testování ve Velké Británii, Brazílii, Indii a Jižní Africe. V USA zůstávají testy nicméně stále ještě pozastavené poté, co se do situace vložil Národní institut zdraví USA. „Nejvyšší činitelé Národního institutu zdraví jsou velmi znepokojeni,“ prohlásil pro CNN doktor Avindra Nath, ředitel výzkumu virů v Národním institutu pro neurologické poruchy, který je jednou z divizí Národního institutu zdraví USA.

Odborná veřejnost poukazuje na vysoká rizika technologie, kterou při vývoji vakcíny AstraZeneca využívá – opičí adenovirus. Ten zatím na světě nebyl použit. Z toho důvodu chybí dlouhodobé studie o jeho vlivu na zdraví – na možnost vzniku rakoviny či poškození reprodukční schopnosti pacientů.