Na jihu Libanonu došlo k výbuchu

Zdroje dodaly, že výbuch byl způsoben technickou chybou.

Není momentálně jasné, co způsobilo výbuch. Doposud nebyla hlášena žádná úmrtí.

Podle zdrojů bylo při incidentu zraněno několik lidí. Přesný počet zraněných se zjišťuje

Na Twitteru se objevilo několik videí výbuchu, na nichž jsou vidět oblaka černého kouře stoupající k obloze.

انفجار في قرية جنوب لبنان. تقارير أولية تتحدث عن انفجار في محطة وقود. pic.twitter.com/xKUq8xNYyT — الوزير المرافق (@_AAN90) September 22, 2020

​A large explosion in the town of Ain Qana in southern Lebanon and initial information indicates that weapons are stored in a house.

​Podle počátečních zpráv místní televize Al Jadeed došlo k výbuchu v domě, který patří libanonskému hnutí Hizballáh.

​Exploze v přístavu v Bejrútu

3. srpna došlo k silnému výbuchu poblíž přístavu v Bejrútu. V důsledku výbuchu byly poškozeny budovy v polovině města.

Jednou z obětí incidentu je generální tajemník libanonské nacionalistické strany Katáib Nizar Najarian. Lehce zraněna byla i premiérova žena, dcera a několik poradců.

Většina bejrútského přístavu byla srovnána se zemí a poškozeno bylo i mnoho budov ve městě. Tlaková vlna například vyrazila okna i na mezinárodním letišti.

Německé Geologické výzkumné centrum uvedlo, že bejrútská exploze vyvolala otřesy o síle 3,5 stupně a byla citelná a slyšitelná až na Kypru, který je od Libanonu vzdálen přes 200 kilometrů.

Libanonská vláda vyhlásila tři dny smutku za oběti tragédie.

Při gigantickém výbuchu zemřelo přes 100 lidí, dalších více než 4000 bylo zraněno.