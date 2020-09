Trump nevyloučil použití zahraniční vakcíny proti covidu-19 ve Spojených státech

„Řekl toto: ,Řeknu to, co mi není podobné. Je mi to jedno, jen chci dostat vakcínu, která funguje. Nevadí mi, že bude z jiné země. Pokloním se jim.‘ Ale teď je druhá vakcína ve třetí fázi klinických testování, je to ta v Oxfordu,“ uvedla mluvčí na otázku, zda je prezident připraven používat ruskou nebo čínskou vakcínu.

McEnanyová citovala Trumpova slova, které pronesl již v květnu tohoto roku. Připomněla, že v USA jsou již tři preparáty, které jsou v závěrečné fázi studií. Trump slíbil, že na konci roku bude k dispozici 100 milionů dávek.

Sám prezident minulý týden reagoval na podobnou otázku. Neodpověděl však přímo a obrátil rozhovor na téma výroby amerických léků. Mluvčí Bílého domu připomněla i to, že samotný Trump je připraven nechat se naočkovat s tím, že věří budoucí americké vakcíně.

Mluvčí opět citovala slova prezidenta Trumpa: „Budu rád, když budu první člověk, který dostane tu vakcínu, nebo poslední takovou osobou – podle toho, co bude lepší pro americký lid.“

Ruská vakcína proti covidu-19

Připomeňme, že v srpnu Rusko jako první země světa zaregistrovalo vakcínu proti covidu-19. Přípravek byl vyvinut v Ústavu epidemiologického a mikrobiologického výzkumu Nikolaje Gamaleji spolu s Ruským fondem přímých investic. Vakcína dostala označení Sputnik V a její výroba už začala.

Bezpečnost vakcíny byla potvrzena ve studii, která se skládala ze dvou fází a zahrnovala 38 dobrovolníků. Bylo zjištěno, že všichni ti, kteří vakcínu dostali, si vyvinuli imunitu vůči infekci. Ředitel Ústavu N. F. Gamaleji Alexandr Ginzburg uvedl, že používání vakcíny mezi občany bude povoleno po třetí fázi výzkumu přípravku.

Dnes o ní hovořil také ruský prezident Vladimir Putin na 75. zasedání Valného shromáždění OSN. Uvedl, že vakcína proti koronaviru by měla být v dohledné budoucnosti k dispozici na celém světě.

„Jsme připraveni dělit se o naše zkušenosti a pokračovat ve spolupráci se všemi zeměmi a mezinárodními strukturami. Týká se to také dodávek ruské vakcíny, která prokázala svou spolehlivost, bezpečnost a účinnost, do jiných zemí,“ sdělil.

Konstatoval, že Rusko je přesvědčeno, že nyní je nutné využít všech kapacit globálního farmaceutického průmyslu, aby se v dohledné budoucnosti zabezpečil volný přístup k vakcíně pro obyvatele všech států.