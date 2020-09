Cházin: Vlády se pomocí vytváření strachu z covidu snaží skrýt ekonomickou katastrofu

„Ten ekonomický růst, jenž byl na podzim očekáván, se nedostavil,“ řekl na začátku svého pořadu ekonom.

„Byla pěstována následující logika: Kvůli karanténě proběhl prudký ekonomický pád, následně ale po uvolnění opatření proběhne prudký růst a vše se vrátí do normálu,“ uvedl a dodal: „Tuhle myšlenku skrytě i veřejně říkali všichni. Já jsem se už na jaře pokoušel vysvětlit, že to tak není. Pokud je naše ekonomická teorie správná, tak koronavirus spolu s karanténou spustí strukturní krizi – dlouhý spad podobný tomu, který proběhl ve Spojených státech od 1930 do 1932, který vedl k Velké depresi.“

Podle jeho slov realita posledních týdnů ukázala, že nehledě na sliby politiků se realizoval špatný scénář.

„Ukázalo se, že se uskutečnil špatný scénář. (…) Obnova ekonomiky, kdy by vyrostla do té úrovně, kde byla do krize, nebude. Nebude. Ani v naší zemi (Rusku – red.), ani v Evropské unii, ani ve světě. Nejen to – krize bude zesilovat,“ uvedl Michail Cházin.

Vlády zemí a političtí lídři se údajně pomocí nahánění strachu obyvatelům a pomocí vytváření proticovidových opatření snaží zamaskovat tento objektivní pád světového hospodářství, aby si tím v očích svých občanů zachránili tvář. Jinak by prý národy mohli požadovat politické změny.

„Ten svět, v němž jsme žili do příchodu covidu, již více nebude existovat. (…) Epidemie radikálně změnila svět a letos na podzim začalo být jasné, že žádný návrat do předchozího stavu nebude. V této situaci lídři západních zemí, kteří celé léto, dokonce i na konci léta, říkali, že se vše vrátí do normálních kolejí, se ocitli v hloupé pozici. Jim by to teď vytýkali: Hoši, vy jste slibovali, a co? Co kdybyste tedy odešli a nechali někoho jiného vládnout? – to se jim ani trochu nechce. Z toho důvodu nevylučuji, že obnovení paniky kvůli covidu, je pokusem alespoň částečně svalit vinu za to, že nedošlo ke slíbenému ekonomickému růstu, na objektivní faktory,“ prohlásil v přímém přenosu rádia Govorit Moskva ekonom.

„Takových manévrů bylo v historii mnoho. V tom není nic podivuhodného. Vlády to tak dělají vždy. (…) Tak to prostě funguje,“ dodal k tématu.

Současná situace, podle názoru ruského ekonoma, nutí všechny vlády lhát.

„My jsme se setkali s tím, že kvůli objektivním vlivům z pohledu politiky je kategoricky nezbytné všem lhát,“ zmínil Michail Cházin.

Prudký pád ekonomik

Michail Cházin ve svých přednáškách a nové knize Vzpomínky na budoucnost tvrdí, že ekonomové vychovaní v rámci logiky západních ekonomických škol – Economics – nevidí celý obraz krizí. Ty jsou, jak říká, dvě. Prvním druhem ekonomických krizí jsou krize z nadvýroby – cyklické krize. Kromě nich ale existuje druhý typ krizí, které absolventi Economics nevidí. Tyto krize Cházin označuje za „krize pádu efektivity kapitálu“. A právě před krizí pádu efektivity kapitálu se svět v současné době nachází.

Ekonom Adam Smith si všiml v kapitalistické ekonomice jedné zajímavé věci: Aby mohla kapitalistická ekonomika žít, potřebuje se neustále rozšiřovat! Karel Marx na základě tohoto pozorování udělal logický závěr – vzhledem k tomu, že planeta Země není nekonečná a kapitalismus potřebuje pro své holé přežití se neustále roztahovat, přijde moment, kdy se kapitalismus již nebude mít kam dále roztáhnout, načež zkolabuje. Na základě této úvahy Marx rozpracoval to, co nyní celý svět zná jako marxismus (respektive politická ekonomie). Marx se snažil představit si svět, jaký bude poté, co kapitalismus z objektivních důvodů zemře.

Logika o konečnosti kapitalismu vyplývající ne z Marxe, ale z pozorování Adama Smitha, se ovšem nelíbila kapitalistům. Proto podle slov ekonoma Michaila Cházina vytvořili „vědecký“ obor – Economics – jehož hlavním úkolem je skrýt konečnost kapitalismu. A právě v této logice, v logice Economics, jsou vychovaní všichni „ekonomové“ polistopadových let, kdy byla politická ekonomie zavržena.

Ekonomové vychovaní v rámci logiky Economics jsou tedy schopni vidět cyklické krize (krize z nadvýroby), nejsou ale schopni vidět krize plynoucí z toho, že kapitalismus se již nemá kam rozšiřovat (krize pádu efektivity kapitálu, podle terminologie ekonoma Michaila Cházina).

Podle slov ruského ekonoma se ale svět nachází právě v době, kdy kapitalismus již nemá kam dál expandovat. Před světem (a před Českem) tedy nestojí „obyčejná“ cyklická krize, jak tvrdí západní ekonomové, ale konec kapitalismus jako ekonomického modelu. Je to proto, že západní kapitalismus pohltil po roce 1989 všechen zbývající ekonomický prostor (blok socialistických zemí) na planetě a nyní již nemá kam dále expandovat.

Současné ekonomické ztráty vznikající v důsledku boje s koronavirem tedy probíhají na pozadí „velké“ ekonomické krize – pádu efektivity kapitálu, nikoli v důsledku cyklické krize z nadvýroby.

Michail Cházin již v minulosti pro Sputnik předestřel své vidění úrovně ekonomického poklesu v důsledku krize pádu efektivity kapitálu. V USA ekonomika údajně klesne o více než 50 %.

„Pokles ve Spojených státech amerických očekáváme 55-60 % při nynější úrovni jejich HDP. V západní Evropě očekáváme pád okolo 50 %, světová ekonomika podle našich výpočtů klesne o 30-35 %,“ uvedl ruský ekonom.