„Pokud se to stane, bude to konec EU.“ Jaké jsou reakce na nový návrh na reformu migrace v Evropské unii

Majerová Zahradníková na svém Facebooku okomentovala nový migrační pakt a jeho hlavní princip, tedy povinnou solidaritu.

„Dalo se čekat, že Němka v čele Evropské komise a německé předsednictví nic dobrého nepřinese. Migrační kvóty jsme odmítli hned několikrát. Přesto nám je Německo prostřednictvím EK nutí znovu... Ohrozíme svou bezpečnost a zapomeneme na naše zásady jen proto, že nás chtějí uplatit částkou 10 000 eur za migranta? Nebo snad v Berlíně čekají, že se pokorně ukloníme a přijmeme od vrchnosti za trest pokutu?“ píše politička.

Zdůraznila také, že postoj ČR k migrační otázce musí být neměnný.

„Nikdy! Ničím jsme se neprovinili a Evropská komise v čele s Ursulou von der Leyen nejsou našimi pány, aby nás mohli trestat. Doufám, že si je současná vláda vědoma, co by znamenalo, kdyby se nechala podobným způsobem uplácet a vydírat. Česká republika je suverénní stát, který o své migrační politice rozhoduje samostatně. Podle toho, co si přejí její obyvatelé. A naše postoje zůstávají a musí být neměnné,“ dodala.

Advokátka Jana Zwyrtek Hamplová okomentovala tuto situaci krátce a kriticky.

„Pokud se to stane, bude to konec EU,“ napsala o novém migračním paktu.

Povinná solidarita

Plán, který byl vytvořen Německem, pojednává o reformě migrace. Jde například o podporu zahraničních států na zastavení migrace dříve, než se lidé dostanou do Evropy.

Rovněž by se právně uložila všem členským státům povinnost, aby výměnou za financování z rozpočtu EU hostily svůj podíl uprchlíků. To ale Polsko, Maďarsko, Rakousko, Slovinsko, Česká republika a další odmítly.

Jak by fungoval tento „povinný mechanismus solidarity“, řekli agentuře Reuters úředníci a diplomaté EU obeznámení s plánem Evropské komise.

Komise každoročně uvede, kolik uprchlíků bude muset každý členský stát přijmout, a to na základě velikosti jeho ekonomiky a počtu obyvatel, jakož i odhadovaného počtu příchozích.

Státy EU by dobrovolně přislíbily, kolik žadatelů o azyl a migrantů budou hostit nebo vrátí do země původu.

Blok by zaplatil členským státům 10 tisíc eur za každého dospělého a 12 tísíc eur za každou nezletilou osobu bez doprovodu.

Pokud stát nedodrží své povinnosti, může proti nim EK zahájit řízení o nesplnění povinnosti, těmto státům by mohly být uloženy vysoké pokuty, proces by však trval roky.

Česká vláda dlouhodobě zdůrazňuje, že žádný mechanismus založený na povinných kvótách nepodpoří. Systém dočasných uprchlických kvót skončil podle dohody v roce 2017. Na trvalé reformě azylového systému se unijní státy i přes několik pokusů nikdy nedohodly.