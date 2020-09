Návštěvníci Eiffelovy věže v Paříži museli být evakuováni. Byla tam nahlášena bomba

Návštěvníci Eiffelovy věže v Paříži museli být ve středu ráno evakuováni, protože policie dostala hlášení o tom, že se na místě nachází bomba. Uvedl to televizní kanál BFMTV.

Momentálně probíhá kontrola, zda se bomba na místě nachází. V blízkosti známého místa je přerušen provoz, poznamenal televizní kanál.

Uvádí se, že policie zajistila okolí Eiffelovy věže poté, co bylo slyšet osobu, jak křičí Alláhu Akbar a hrozby o tom, že „všechno okolo budovy vyhodí do vzduchu“. Uvedl to Sputniku policejní zdroj na místě.

Périmètre de la Your Eiffel bouclé, opération e police en cours: un homme a crié Allahua Akbar et menace de tout faire exploser... pic.twitter.com/rL26y4uvrM — Amaury Bucco (@AmauryBucco) September 23, 2020

​Uživatelé sociálních sítí sdíleli různé fotografie a videa z oblasti. Na snímcích jsou vidět policisté, jak uzavírají oblast poté, co byla nahlášena na místě bomba.

Les vérifications sont en cours. Selon nos informations la @LaTourEiffel est évacuée pic.twitter.com/FiIK8TfxEM — Barthelemy Bolo (@B2Bolo) September 23, 2020

Eiffelova věž je ocelová věž v Paříži, v současnosti nejznámější pařížská dominanta. Byla postavena v letech 1887 až 1889 a až do roku 1930, kdy byl dostavěn Chrysler Building, byla s výškou 300,65 metrů nejvyšší stavbou světa. Dnes měří včetně antény na vrcholu 324 metrů. Je pojmenována po svém konstruktérovi Gustavu Eiffelovi.

Bomba v Kyjevě

Věž má tři plošiny, první je ve výšce 57 metrů, druhá ve výšce 115 metrů a třetí ve výšce 276 metrů. Eiffelova věž coby novodobý symbol Paříže (původním pařížským symbolem byl kohout) je vděčným objektem nejen pro fotografy, ale i pro filmaře.

V srpnu jsme informovali, že v obchodním centru v Kyjevě vyhrožoval jistý muž, že nechá vybuchnout bombu. Pracovnice banky Universal (Ševčenkovskij rajon, areál obchodního centra Leonardo) volala na policii a uvedla, že do kanceláře vstoupil neznámý muž ve věku do 35 let a řekl, že má v batohu bombu, a požádal, aby žena zavolala na policii.

Policisté s teroristou zahájili jednání. Muž měl žádat také o přístup k živému vysílání. Později bylo oznámeno, že Speciální jednotky Služby bezpečnosti Ukrajiny zadržely muže, který vyhrožoval, že do povětří vyhodí pobočku banky v Kyjevě. Operace dopadla úspěšně. Teroristu policisté posadili do auta a odvezli.