Hvězda seriálu Hra o trůny vzpomínala na dětství v genderově fluidním prostředí

Harington řekl, že jeho matka, dramatička Deborah Jane Keetsby, vždy držela genderově neutrální rodičovství.

„Požádal jsem ji o Mighty Max a ona koupila Polly Poket. Požádal jsem o akční muže a dostal jsem panenku. Od začátku byla velmi flexibilní, pokud jde o pohlaví," svěřil se herec.

Harington přiznal, že už neplánuje hrát postavy podobné Jonu Sníhovi. Vysvětlil to tím, že moderní muži mají nějaký vnitřní blok. „Nemluvíme o tom, jak se cítíme, protože to ukazuje naši slabost, není to mužské. Splněním role hrdiny mám pocit, že musím jít dál," řekl umělec v rozhovoru.

Proč Jon Sníh nemohl převzít Železný trůn

Dříve jsme informovali, že Kit Harington ve video konferenci na Twitteru uvedl, proč jeho postava nikdy neusedne na Železný trůn. Mnoho fanoušků čekalo právě takové finále, ale moc náhle převzal Bran Stark (Isaac Hempstead-Wright) poté, co Sníh zabil Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) a byl nucen se vrátit na Sever.

Harington sdělil, že jeho postava v žádném případě nebyla vhodná pro roli krále.

„Když mi říkají ‚Je mi líto, že jsi nepřevzal trůn´ nebo ‚Je škoda, že jste se s Daenerys neobsadili trůn´, nesouhlasím, protože Johnovo místo bylo vždy na Severu," řekl.

„Na Jihu by nikdy nebyl šťastný. V tomto smyslu vypadá jako Eddard Stark. Když Eddard jde na Jih, je v nebezpečí. S Johnem je to stejné," vysvětlil Harington.

„Celý seriál byl pod tlakem zodpovědnosti, měl velmi důležitou roli a nebylo to pro něj jednoduché. Chtěl jsem, aby to bylo snadné na konci. Nakonec to břemeno z něj spadne, všechny ty hrůzy, které zažil, jdou stranou a on jde na Sever," dodal herec s tím, že finále nikdy nesledoval.