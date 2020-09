Vývojář novičoku promluvil o vinících incidentu s Navalným

Spolubesedník dané publikace uvedl, že se v sovětských dobách zabýval vývojem chemických zbraní, včetně skupiny chemických jedovatých bojových látek novičok. Podle jeho názoru v případě, že přidáte tento jed do jídla nebo do vody, bude poškozena jedna osoba. Pokud ale jed nanesete na povrch jakéhokoli předmětu, pak bude obětí více.

„Pokud dáte jed na láhev, kde máte záruku, že tuto láhev nebude mít v rukou někdo jiný, kdo byl také v dané místnosti,“ vysvětlil Uglev.

„Domnívám se, že někdo něco někam nanesl a dal to Alexeji Navalnému přímo do ruky. Ten by si ale od někoho cizího takový předmět nevzal. A on si ho vzal,“ řekl chemik.

Myslí si tedy, že pokud byl ruský blogger skutečně otráven, pak mu musel být tento „jedovatý“ předmět dán přímo do rukou, zdůraznil.

Uglev také dodal, že pokud by se tato látka dostala do jeho těla přes plíce nebo pomocí jídla, okamžitě by se objevily příznaky otravy. Pokud ale jed pronikne do těla přes kůží, bylo by to známo až po několika hodinách.

„Pouze velmi blízká osoba mohla tuto látku aplikovat na dlaň nebo mu předmět předat přímo do ruky,“ vysvětlil vědec.

Jak chemik dále naznačil, na lahvi s vodou mohly zůstat stopy jedovaté látky i poté, co ji Navalnyj převzal. Verzi o „otravě“ na letišti označil za nepravděpodobnou, protože by se v takovém případě jednalo o mnohem více obětí.

V neposlední řadě Uglev poznamenal, že se pokusil kontaktovat okolí Navalného a sdělit mu své závěry. To s ním ale odmítlo komunikovat. Podle chemika jsou totiž tyto předpoklady pro jeho blízké extrémně nevýhodné.

„V takových případech je manželka vždy první podezřelou z vraždy svého manžela,“ zažertoval vědec.

Incident s Navalným

Připomeňme, že bloger a ruský opozičník Alexej Navalnyj byl 20. srpna hospitalizován v Omsku poté, co se mu udělalo špatně v letadle. Podle závěrů vyšetření mu místní lékaři diagnostikovali metabolickou poruchu, která způsobila prudkou změnu hladiny cukru v krvi. Co bylo příčinou, není zatím jasné, ale podle údajů omských odborníků jedy v krvi a moči Navalného nalezeny nebyly.

Primář Omské pohotovostní nemocnice č. 1, ve které léčili Navalného, Alexandr Murachovskij poznamenal, že diagnóza hovořící o „otravě“ byla hlavní po hospitalizaci pacienta, laboratorní testy ji však nepotvrdily. Později byl Navalnyj letecky přepraven do Berlína.

Německá vláda s odkazem na vojenské zdravotníky učinila prohlášení, že byl prý otráven látkou Novičok. Později Kabinet ministrů SRN uvedl, že závěry německých odborníků potvrdily i švédské a francouzské laboratoře, přičemž OPCW na žádost Berlína provádí vlastní výzkum. V této souvislosti Kreml uvedl, že Berlín o svých zjištěních neinformoval Moskvu a ruské ministerstvo zahraničí zdůraznilo, že Rusko čeká na odpověď Německa na oficiální žádost o tuto situaci.

V Kremlu prohlásili, že ruská strana nebyla oficiálně informována o těchto závěrech, a zdůraznili, že Moskva očekává od německých úřadů odpověď na oficiální dotaz o dané situaci.

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov zdůraznil, že Berlín ignoruje oficiální žádosti o poskytnutí dat „v reakci na konkrétní otázky“ ruské generální prokuratury. Kromě toho Rusko s odkazem na lékaře z Omsku tvrdí, že nemá důkazy o tom, že by byl Navalnyj otráven Novičokem.

Připomeňme také, že v den, kdy byl Navalnyj hospitalizován, začalo státní zastupitelství a policie provádět šetření. Tiskový mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov poznamenal, že vyšetřovací akce týkající se situace s Navalným de facto probíhají, a pokud bude potvrzena přítomnost jedovaté látky, bude vyšetřování zahájeno a de iure.

Navalnyj se mezitím probral z kómatu a dokonce na Instagramu zveřejnil svou fotografii se členy své rodiny. Včera, 23. září, se objevily informace o tom, že byl Navalnyj propuštěn z lůžkového oddělení berlínské kliniky Charité. Klinika o tom informovala na sociální síti.