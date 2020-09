Ruský fond přímých investic dodá až 35 milionů dávek vakcíny Sputnik V do Uzbekistánu

Ruský fond přímých investic a farmaceutická společnost Laxisam se dohodly na dodávkách do Uzbekistánu až 35 milionů dávek vakcíny proti koronaviru Sputnik V, uvádí se ve zprávě fondu.

„Poté, co to schválí regulační orgány Uzbekistánu, může být do této země dodáno v roce 2020 až 10 milionů dávek vakcíny a dalších až 25 milionů dávek v roce 2021,“ uvádí se ve zprávě. Ve fondu připomenuli, že vakcína byla vyvinuta na základě dobře prozkoumané platformy lidských adenovirových vektorů s dokázanou bezpečností a efektivitou.

Vakcína Sputnik V byla vyvinuta na základě dobře prozkoumané platformy lidských adenovirových vektorů, která byla zkoumána v průběhu několika desetiletí a prokázala svou bezpečnost a efektivitu. Dodávka vakcíny poskytne zdravotníkům Uzbekistánu pokrokový nástroj pro boj s novou koronavirovou infekcí, který umožňuje zformovat dlouhodobou imunitu a zaručit bezpečnost občanů a také zabezpečit diverzifikovaný balík vakcín proti koronaviru,“ prohlásil ředitel Ruského fondu přímých investic Kirill Dmitrijev.

Vakcína Sputnik V vyvinuta Ústavem epidemiologického a mikrobiologického výzkumu Nikolaje Gamaleji byla zaregistrována Ministerstvem zdravotnictví RF 11. srpna a stala se první na světě zaregistrovanou vakcínou proti koronaviru. V současné době pokračuje studie vakcíny po její registraci za účasti 40 tisíců dobrovolníků. Svou ochotu stát se dobrovolníky pro účast ve studii vyslovilo přitom přes 60 tisíc lidí. První výsledky studie po registraci budou, jak se očekává, zveřejněny v říjnu až listopadu roku 2020.

V současné době dostal fond žádosti o dodávky více než 1,2 miliardy dávek vakcíny Sputnik V v letech 2020 a 2021. Své žádosti zaslalo přes 50 zemí, mj. členských zemí SNS, evropských, asijských, blízkovýchodních a latinskoamerických zemí. Ruský fond přímých investic dříve oznámil dosažení dohod s partnery v Mexiku na dodávky 32 milionů dávek, v Brazílii až 50 milionů dávek a také v Indii až 100 milionů dávek.

Společnost Laxisam je známá 26 let jako jeden z největších dodavatelů a výrobců širokého spektra léků na trhu Uzbekistánu. V Taškentu funguje velký farmaceutický závod, v němž se vyrábí kolem 100 druhů léčiv v různých formách: pilulky, kapsle, masti, suspenze a ampule.