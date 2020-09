Vývojář Novičoku porovnal jeho účinek s jadernou bombou

Pokud by Alexej Navalnyj byl skutečně otráven Novičokem, dostal by první příznaky během několika minut a zemřel by během 10 minut. V rozhovoru pro Sputnik to uvedl Rink.

„Ten (Novičok) je ale mnohem levnější a v případě jeho použití by zůstalo materiální vybavení nepřítele celé. Všechny budovy a technika. Bylo by třeba to jenom umýt a bylo by možné to využívat pro vlastní cíle,“ vysvětlil vědec.

Vývojářům byl stanoven úkol udělat chemickou látku maximálně efektivní pro použití na bojišti, ale s krátkou životností, aby nebyly otráveny útočící jednotky Sovětské armády.

Podle slov zdroje agentury by mohla vojska vstoupit na území nepřítele po použití Novičoku, přejít ho a „plnit další úkoly“.

Vývojář Novičoku vyzval Mirzajanova k pokání kvůli jeho knize o jedu

Každá chemická laboratoř na světě může vyrobit Novičok poté, co Vil Mirzajanov, který odjel do USA, zveřejnil knihu, v níž popsal tuto bojovou otravnou látku, řekl Leonid Rink.

„Vil Sultanovič (Mirzajanov), i když nebyl tvůrcem Novičoku, zveřejnil na Západě knihu o látce Novičok a o jeho autorech. Takže místo, aby prosil o odpuštění Alexeje Navalného, měl by poprosit, aby mu prokuratura, bezpečnostní orgány a celá země odpustily prozrazení přísně tajné informace ve veřejně přístupné knize, a pak poprosit celé světové společenství o odpuštění za to, že dal ve své knize všelijakým agresivním živlům úplný popis látky Novičok, řekl Rink.

„Prozradil všem teroristům, jak mají dělat Novičok v podmínkách, i když ne domácích, ale v jakékoli laboratoři, kde mají odsávací skříň. V každé laboratoři to můžeš vařit a nikdo ti v tom nezabrání,“ řekl vývojář Novičoku.

Podle jeho slov je teď možné Novičok vyrobit v jakékoli chemické laboratoři světa.

Rink dříve navrhl, aby byly zkontrolovány všechny vědecké ústavy, kde podle informací médií pracoval údajně otec spolupracovnice Navalného Mariny Pevčichové. Takto okomentoval informace některých médií o tom, že otec Mariny Pevčichové, která Navalného doprovázela na cestě do Tomsku, Konstantin Pevčich je vedoucí dvou vědeckých laboratoří. Sama Marina podle údajů ruského ministerstva vnitra odletěla po incidentu s Navalným do Německa.

Rink také prohlásil, že informace o údajné otravě Navalného novým druhem Novičoku je úplný nesmysl, protože neměl symptomy otravy touto látkou.

Německé analýzy v kauze Navalnyj

Stopy po působení na cholinesterázu by mohly být u Alexeje Navalného zjištěny poté, co lékaři v Omsku použili prostředky, které se aplikují při přirozeném kómatu, soudí Rink.

„Při přirozeném kómatu to první, co lékaři dělají – a můžete si o tom přečíst třeba na Wikipedii – je aplikace cholinomimetik nebo anticholinergik. A proto, když říkají, že něco zapůsobilo na cholinesterázu, tak byly přece použity tyto prostředky. Není tedy třeba si nic vymýšlet. To je první věc, kterou udělali omští lékaři,“ řekl Rink v rozhovoru pro Sputnik.

Zároveň prohlásil, že jak fosforové otravné látky typu Novičoku, tak i nefosforové bojové otravné látky také ovlivňují cholinesterázu v organismu.

Podle jeho slov však podezřívaná otrava skupinou inhibitorů cholinesterázy ještě neznamená, že byl použit právě Novičok.

„Tím spíše, že v Omsku tyto účinky kupodivu nebyly, i když člověk byl teprve nedávno otráven, a o čtrnáct dní později tam někde tento účinek najednou zjistili. Nezdá se to každému rozumnému člověku divné?“ podotkl Rink.

Německé úřady tvrdí, že Alexej Navalnyj, který byl 20. srpna hospitalizován v Omsku z paluby letadla, a pak přepraven do kliniky Charité v Berlíně, byl otráven substancí ze skupiny Novičoku. Úřady SRN však odmítají zveřejnit výsledky expertíz.

Je přitom známo, že německá rozvědka BND měla od 90. let přístup k Novičoku. Tuto látku zkoumali odborníci v asi 20 západních státech, zatímco Rusko ještě v roce 1992 zastavilo projekty v oblasti chemických zbraní, a v roce 2017 zničilo celou zásobu těchto zbraní pod kontrolou OPCW.