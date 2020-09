Fiala o vyplácení černochům reparací za otrokářství: Neměli by tehdy to samé požadovat i Slované po Arabech?

Místopředseda SPD Radim Fiala ve svém novém příspěvku na Facebooku polemizuje s tvrzením protirasistického hnutí Black Lives Matter, že by běloši nyní měli platit reparace za otroctví černochů v minulosti. Fialovi však tento návrh připadá nesmyslným, jelikož se mu nezdá ani zcela logickým a podle něj nepovede k ničemu dobrému.

V této souvislosti Fiala upozorňuje, že celé toto „sluníčkářské neomarxistické hnutí Black Lives Matter“ je motivováno nenávistí k bělochům a tudíž i k celé křesťanské evropské civilizaci a evropským národům. Tahle nenávist je však podle něj bezdůvodná, což s odvoláním na myšlenky francouzského filozofa Pascala Brucknera Fiala vysvětluje tvrzením, že Evropa vůbec ani nevymyslela žádné otroctví, ba naopak jako první vytvořila aboliční hnutí, které mělo za cíl zrušení otroctví. Naopak ale první, kdo zavedl otroctví v Africe, byli právě Arabové, ujišťuje Fiala.

„Též se neuvádí, že sami černoši zotročovali jiné černochy a prodávali je obchodníkům s otroky – černošským, arabským i evropským. Na jihu USA a v jižanské Konfederaci v Americe byli i svobodní černoši, kteří sami vlastnili černošské otroky,“ poznamenal Fiala.

Pokračoval pak, že do obchodu s otroky byli zapojení i samotní Afričané, s touto informací nedávno přišla dokonce i britská stanice BBC, pro kterou nigerijská novinářka a spisovatelka Adaobi Tricia Nwaubaniová uvedla, že jeden z jejích předků prodával otroky.

„Obchod s lidmi fungoval mezi Igby dlouho předtím, než dorazili Evropané. Lidé se stali otroky tak, že šlo o trest za zločin, platbu za dluhy nebo jako váleční zajatci,“ líčila spisovatelka

„Ještě v 19. století vesničany na Korsice, v Sardinii, na Sicílii chytali piráti z Maroka, Alžírska, Tuniska, Libye a prodávali je do Osmanské říše a jinam, kde existovala poptávka po levné práci. Omezit otrokářství na bělochy, na Západ je představa, že právě my máme nést svět a jeho viny na svých ramenou,“ říká Bruckner.

„Západní obchod s otroky z Afriky do Ameriky je historicky až třetí v řadě. První byl orientální obchod, kdy Arabové deportovali otroky z Asie. Začal v 7. století. Druhý byl obchod s otroky z Afriky, uvnitř Afriky i do ciziny – i ten provozovali Arabové. Ale to všechno je zapomenuto,“ řekl filozof Bruckner v rozhovoru pro Echo24.cz.

V této souvislosti Fiala připomněl historickou postavu generála Toussainte Louvertureho, který jako černošský vůdce vzpoury na Haiti měl sám otroky, ale když porazil Napoleonovy jednotky a vybojoval nezávislost Haiti na Francii, zavedl tam rasovou rovnoprávnost a zrušil otroctví.

Otroctví však stále existuje podle Fialy v dnešním Nigeru, Mauretánii, Saúdské Arábii, Kataru, Jemenu a spoustě dalších arabských zemí, proti kterému se však zdá, že nikdo nebojuje.

„Je dobré připomenout, že v Africe vznikl stát amerických osvobozených černošských otroků – Libérie. Ti sami začali uvalovat místní Afričany do postavení podobného otrockému,“ poznamenal Fiala.

Politik proto souhlasí s filosofem Brucknerem, že tato představa o tom, že Západ něco dluží islámu, je poněkud mylná, jelikož podle této logiky islám také má co splácet evropským zemím. „Oni 500 let okupovali Španělsko, Turci zabrali jihovýchodní Evropu,“ řekl Bruckner.

„Pokud jde o reparace, tak bychom mohli po Arabech požadovat reparace za to, že zotročovali Slovany. To samé po osmanských Turcích. Rusové zase po Mongolech. Kam až bychom se v historii dostali? Je to celé nesmysl. Musíme se bránit, nebo se otroky stanem my sami,“ uzavřel celou věc Fiala.